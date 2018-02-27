Два пьяных южноуральца въехали в гостиничный забор на угнанном авто

В Челябинской области пьяные парни врезались в гостиницу на угнанной машине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 25 февраля в Миньяре (Ашинский район). К месту происшествия вызвали наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии в Симе.

Как выяснили бойцы Росгвардии, в полицию обратился 39-летний житель Ашинского района. Мужчина рассказал, что стал жертвой собственной отзывчивости.

Заметив на дороге двух молодых людей, возившихся у заглохшего автомобиля, южноуралец решил помочь землякам. Однако, едва он остановился, парни вытащили его из машины и начали избивать. После чего отняли ключи от автомобиля ВАЗ-2107 и скрылись на нем.

Впрочем, далеко уехать налетчикам не удалось: они были слишком пьяны для этого. «В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии обнаружили угнанный автомобиль, – сообщается на старице «Росгвардия_Челябинск» в социальных сетях. – Скрывшиеся подозреваемые совершили на нем ДТП, въехав в забор гостиничного комплекса. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что подозреваемые оставили в салоне сотовые телефоны, по которым их личности и были установлены. Ими оказались местные жители, 1997 и 1998 годов рождений. Старший из них – ранее судим за аналогичное преступление».

Молодые люди были задержаны через несколько часов после совершения преступления возле одного из частных домов, расположенного по улице Горького в Миньяре. Подозреваемые доставлены в отдел полиции «Миньярский» для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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