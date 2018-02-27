В Челябинске задержан за взятку директор лаборатории Минсельхоза

Директор Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории попался на взятке «борзыми щенками».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, директору ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, с июля 2016 года мужчина получал взятки от представителя коммерческой организации в виде бессрочного безвозмездного пользования автомобилем БМВ за лоббирование интересов коммерческой структуры в поставке ветеринарных препаратов сельскохозяйственным предприятиям.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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