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Вторник, 27 февраля 2018, 12:48 мск

Челябинск

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«Дочка» ММК вышла на рекорд по производству металлосодержащих фракций

ООО «Шлаксервис» вышел на рекордный уровень производства металлосодержащих фракций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2017 году ООО «Шлаксервис» (входит в Группу компаний ММК) произвело для «материнской» компании 1,17 миллиона тонн металлосодержащих фракций, что является наивысшим показателем за всю историю компании.

Извлекая магнитную фракцию из отходов доменного, электросталеплавильного и конвертерного производств, ООО «Шлаксервис» поставляет на ММК железосодержащий продукт, который значительно удешевляет металлургическое производство, позволяет сократить затраты комбината на приобретение более дорогого железорудного сырья и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Помимо шлаков текущего производства, в минувшем году был переработан большой объем лежалого шлака из шлаковых отвалов с низким содержанием железа.

Кроме того, в 2017 году в результате совместной работы ООО «Шлаксервис» и научно-технического центра ПАО «ММК» за счет снижения содержания железа в металлосодержащей фракции 0-10 мм с 55% до 45% достигнуто увеличение ее производства и снижено остаточное содержание железа в пустой породе, идущей на рекультивацию. Экономический эффект данной разработки составил для ПАО «ММК» 129,4 миллиона рублей.

Как сообщил директор ООО «Шлаксервис» Андрей Великий, в 2018 году планируется окончание переработки лежалых сталеплавильных шлаков и увеличение объемов переработки доменных шлаков, что позволит существенно снизить экологическую нагрузку на прилегающие территории.

Стоит отметить, что специалисты ООО «Шлаксервис» не собираются останавливаться на достигнутом. В планах предприятия – внедрение технологии более глубокой переработки шлаков, которая позволит извлекать из отходов производства дополнительный объем магнитных фракций. То есть на рекультивацию должна будет отправляться порода с минимальным содержанием железа.

ООО «Шлаксервис» было образовано в апреле 2005 года на базе цеха подготовки конверторного производства ММК, существовавшего с 1993 года. В 2014 году в его состав вошел цех переработки металлургических шлаков горно-обогатительного производства комбината. К основным задачам ООО «Шлаксервис» относится прием, слив, переработка шлаков металлургического производства; производство гранулированных шлакообразующих смесей, сервисное обслуживание (ремонт огнеупорной кладки и ходовой части) спецподвижного состава передвижных миксеров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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