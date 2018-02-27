Челябинские керлеры примут участие в Паралимпиаде в Пхенчхане

Южноуральцы вошли в состав сборной России по керлингу, допущенной к участию в Паралимпиаде в качестве нейтральных спортсменов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Паралимпийского комитета России, челябинцы Марат Романов и Дарья Щукина вошли в состав участников Паралимпиады-2018.

Всего к соревнованиям допущено 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих из России. Как и российские олимпийцы, они будут выступать под нейтральным флагом. «Делегация включает в себя 10 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 спортсменов в лыжных гонках и биатлоне и три в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из 5 спортсменов, – рассказали в ПКР. – Пять спортсменов-ведущих будут помогать спортсменам с нарушением зрения, делегация также будет включать 39 сопровождающих и официальных лиц. Кроме того, было заявлено, что МПК продолжает рассматривать допуск к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане».

Паралимпиада пройдет в с 9 по 18 февраля в Пхенчхане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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