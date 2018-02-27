Пенсионерка отдала четверть миллиона рублей мошеннику, рассказавшему о страшном ДТП

Пожилая жительница Верхнего Уфалея отдала 250 тысяч рублей молодому незнакомцу, рассказавшему о родственниках в реанимации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу обратилась местная жительница 77 лет с заявлением о том, что неизвестный обманом похитил у нее около 250 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, в центральной части города к ней подошел молодой человек и попросил оказать материальную помощь родственникам, которые попали в серьезную автомобильную катастрофу и находятся в реанимации. Незнакомцу удалось уговорить пожилую женщину снять со счета около 250 тысяч рублей и отдать их ему. Мужчина обещал, что вернет деньги, но поступлений жительница Верхнего Уфалея не дождалась и обратилась в полицию.

По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.18

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