Перед судом предстанет лихач, отправивший в больницу одиннадцать пассажиров маршрутки

В суд направлено дело челябинца, виновного в ДТП с одиннадцатью пострадавшими пассажирами маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, челябинец 22 августа 2017 года, управляя автомобилем «Тойота Алтезза» с тонированными передними боковыми стеклами, светопропускание которых составляло 5%, двигаясь по правой полосе проезжей части улицы Линейная в направлении проспекта Ленина со скоростью около 90 километров в час, допустил занос автомобиля, потерял контроль за его движением и совершил столкновение с попутно движущимся автобусом «Ситроен». В результате удара автобус изменил направление движения, в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части влево, где врезался в шлакоблочное ограждение промышленной зоны.

В результате ДТП 11 пассажирам автобуса причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Из них одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью в виде сочетанной травмы шеи и головы (подвывих шейного позвонка с перелом отростка 2 позвонка и перелом мыщелка затылочной кости), пятерым – вред здоровью средней тяжести (черепно-мозговые травмы, переломы ребер, переломы поясничных позвонков, переломы грудных позвонков), еще пятерым – легкий вред здоровью (сотрясение головного мозга, обширные гематомы, перелом костей носа, ушибы и ссадины).

В рамках расследования уголовного дела потерпевшим (которому причинен тяжкий вред здоровью, остальные не являются в уголовном деле потерпевшими по тяжести причиненного вреда) заявлен гражданский иск на сумму 336 тысяч рублей.

На имущество обвиняемого – автомобиль «Тойота Алтезза» и долю в квартире, принадлежащие обвиняемому, наложен арест. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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