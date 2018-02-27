Что вдруг? Челябинский застройщик не хочет вкладываться в подготовку саммита ШОС и БРИКС (ФОТО)

Компания челябинского бизнесмена Артура Никитина выставила на продажу недострой, который обещала достроить к саммиту ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Стройсвязьурал-1», принадлежащая известному бизнесмену Артуру Никитину, его дочери и экс-мэру Челябинска Вячеславу Тарасову, объявила о продаже долгостроя на улице Васенко.

Напомним, еще в бытность главой города Вячеслава Тарасова, в 2002 году, был утвержден проект строительства рядом со школой торгово-административного комплекса. Спустя 2 года городские власти утвердили акт выбора земельного участка под строительство. Но в 2005 году, с приходом на этот пост Михаила Юревича, стройка была остановлена по причине многочисленных нарушений нормативной документации.

Новое руководство мэрии обратилось к владельцам недостроя с предложением выкупить в муниципальную собственность «замороженный» объект. Договоренность была достигнута лишь в конце 2008 года. На одном из градостроительных советов был представлен проект, согласно которому после выкупа недострой планировалось реконструировать и перепрофилировать в Центр школьного и дополнительного внешкольного образования с учетом потребностей гимназии № 1.

Но накануне очередных выборов главы города (1 марта 2009 года), руководство «Стройсвязьурала-1» отказалось от дальнейших переговоров с муниципалитетом о продаже долгостроя.

После этого каркас здания простоял еще 7 лет, но в 2016 году Челябинск стал претендовать на проведение саммита ШОС и БРИКС (в 2020 году), тогда-то всплыл из небытия многолетний недострой Никитина. В городе гостинично-спортивный комплекс стали называть одним из проектов, которые планируется реализовать к столь масштабному событию.

Однако теперь выяснилось, что «Стройсвязь 1» не горит желанием инвестировать в строительство собственные средства. Компания предложила потенциальным инвесторам выкупить здание. При этом застройщик готов как непостроенный комплекс одному покупателю (за 600 миллионов рублей), так и организовать продажу «этаж за этажом» (по 30 тысяч рублей за квадратный метр).

Впрочем, эксперты сомневаются, что объект может заинтересовать потенциальных инвесторов. «Во-первых, гостиничные проекты долго окупаются, что в сегодняшних условиях снижает интерес к ним, – цитирует «Коммерсант – Южный Урал» давнего игрока местного рынка недвижимости Станислава Ахмедзянова. – Во-вторых, совмещение отеля со спортивным комплексом делает его неинтересным для крупных сетевых гостиничных операторов. По частям отели не продаются, ни один серьезный инвестор не будет покупать один или два этажа».

По всей видимости, бизнес до сих пор не уверен в том, что Челябинску поручат проведение саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. И вкладывать в строительство объектов к нему собственные средства не горит желанием.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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