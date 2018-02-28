Южноуралец госпитализирован после взрыва газа в квартире

В многоквартирном доме под Троицком произошел хлопок газовоздушной смеси.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня утром в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Троицкого муниципального района поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме в поселке Плодовый Троицкого района.
В результате происшествия травмы получил 62-летний хозяин жилища. Сотрудниками скорой помощи мужчина был доставлен в центральную районную больницу.
Целостность строительных конструкций дома в результате ЧП нарушена не была, повреждено остекление. На газоснабжение жилого сектора и объектов поселка Плодовый данное событие не повлияло. Специалисты газовой службы проводят мероприятия по установлению причин произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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