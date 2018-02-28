В Карталах задержали контрабандиста с тремя кило марихуаны

Житель Казахстана пытался провести в Россию три с половиной килограмма марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, сотрудники линейного отдела полиции на станции Карталы совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России задержали гражданина Республики Казахстан, подозреваемого в контрабанде и попытке незаконного сбыта наркотического вещества.

В дежурную часть ЛОП на станции Карталы поступило сообщение о том, что при проходе грузового поезда через границу Российской Федерации и Республики Казахстан на одном из полувагонов, груженных углем, находился посторонний неизвестный мужчина.

На станции Карталы сотрудники транспортной полиции проверили состав, однако нарушитель успел к тому времени скрыться. Ориентировки с приметами мужчины были направлены во все линейные отделы полиции. Спустя два часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции на вокзале станции Карталы при посадке в поезд «Адлер – Нижневартовск» среди пассажиров обнаружили молодого человека, подходившего под описание из ориентировки.

В ходе проведения личного досмотра в дежурной части ЛОП на станции Карталы транспортными полицейскими в сумке мужчины были обнаружены 4 объемных полимерных пакета с растительным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что содержимое пакетов является растительным наркотическим средством марихуана, и в пересчете на высушенное вещество вес изъятого составляет 3 тысячи 490 граммов.

Сотрудниками транспортной полиции установлено, что задержанный 24-летний мужчина незаконно пересек государственную границу Российской Федерации, имея цель сбыть растительный наркотик на территории Челябинской области.

Следователями Линейного отдела полиции на станции Карталы в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по фактам контрабанды наркотических средств в крупном размере, незаконного производства наркотических средств в крупном размере, а также незаконного пересечения государственной границы. Ранее мужчина был судим за незаконное хранение оружия.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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