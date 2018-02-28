На трассе М-5 под Миассом столкнулись пять автомобилей: погибли два человека

На трассе М-5 в Челябинской области затруднено движение из-за крупной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал», авария произошла сегодня утром на мосту через реку Миасс на 1777-м километре трассы М-5 между Атляном и Миассом.

В результате столкновения двух большегрузных и трех легковых автомобилей погибли два человека. Они скончались еще до приезда машин скорой медицинской помощи.

В настоящее время движение на участке затруднено. Для легковых автомобилей организовано реверсивное движение. Для большегрузов участок ДТП закрыт, водителям рекомендовано воспользоваться объездными дорогами через Златоуст, Атлян, Миасс, Чебаркуль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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