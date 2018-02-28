Водителя фуры, протаранившего микроавтобус на М5, задержали

На водителя грузовика, въехавшего в микроавтобус с южноуральцами на трассе М5, завели уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Башкирии, 40-летнему жителю Аскинского района вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, крупное ДТП произошло накануне вечером на 1546 километре федеральной автодороги в Иглинском районе. Микроавтобус «Мерседес-Спринтер», следовавший из Уфы в Усть-Катав, врезался в большегруз «Ман». От удара автомобили вылетели с дороги и опрокинулись в кювете. В результате происшествия 8 пассажиров и водитель микроавтобуса скончались на месте. Среди погибших 6 южноуральцев, а также жители Башкирии и Оренбургской области в возрасте от 20 до 66 лет.

Еще 3 человека, в момент ДТП находившиеся в салоне автобуса, в тяжелом состоянии госпитализированы.

По данным полиции, водитель фуры, груженной щебнем не справился с управлением, многотонный грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Виновник аварии помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Отметим, санкция части 5 стать 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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