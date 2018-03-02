Дорожники на подозрении: СКР возбудил еще одно дело после аварии с 9 погибшими на трассе М5

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после резонансного ДТП с микроавтобусом в Башкирии.

Как уже сообщал «Новый День», страшная авария произошла вечером 27 февраля на 1546 километре трассы в Иглинском районе, где столкнулись микроавтобус Mercedes Spring, следовавший по маршруту «Уфа – Усть-Катав» и грузовик MAN.

От удара автомобили вылетели с дороги и опрокинулись в кювете.

В результате происшествия 8 пассажиров, а также водитель междугороднего автобуса погибли на месте, еще 4 пассажира госпитализированы. В числе жертв 6 южноуральцев, а также жители Башкирии и Оренбургской области в возрасте от 20 до 66 лет.

По данным пресс-службы СКР, прицеп фуры могло повести вследствие неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Из-за ненадлежащей очистки автомобильных дорог, отсутствия реагентов на трассе образовалась гололедица, это и спровоцировало столкновение встречных авто.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее следователи предъявили обвинение водителю большегруза по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель 9 человек. Суд избрал 40-летнему жителю Башкирии меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии: изъята документация, допрошены сотрудники организации, обслуживающей данный участок федеральной трассы. Расследованием уголовных дел занимаются следователи-криминалисты центрального аппарата СК России.

Челябинск, Юлия Димова

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