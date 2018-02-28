Родственникам погибших в страшной аварии на М5 выплатят по два миллиона рублей

Родственникам пассажиров микроавтобуса, погибших во время ДТП в Башкирии, положены страховые выплаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности, страховые выплаты погибшим и пострадавшим регулируются законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» (ОСГОП). Об этом напомнил президент ННССО Игорь Юргенс.

Напомним, страшная трагедия произошла 27 февраля на федеральной трассе М5 в Иглинском районе Башкирии, где столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии 9 человек погибли, 4 были госпитализированы. Среди них жители трех регионов – Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей.

В СПАО «Ингосстрах» подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым.

Как пояснил Игорь Юргенс, чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим нужно обратиться к страховщику с заявлением, документом, удостоверяющим личность, документом от перевозчика о произошедшем событии и документами из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и продолжительности лечения. Иждивенцам, а при их отсутствии – родственникам погибших вместо медицинских документов нужно будет предъявить свидетельства о смерти.

Президент НССО напомнил, что размер возмещения в случае гибели пассажира составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей, при причинении вреда здоровью объем компенсаций рассчитывается по Таблице выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ, где за каждую травму полагается определённая сумма в зависимости от ее характера и тяжести. Так, за ушибы и ссадины определена выплата 1 тысячи рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей, уточнил Игорь Юргенс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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