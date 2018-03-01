Суд арестовал виновника автокатастрофы на трассе М5 в Башкирии

Водителя грузовика из Башкирии, протаранившего микроавтобус с южноуральцами, отправили за решетку.

Как уже сообщал «Новый День», страшная авария произошла вечером 27 февраля на 1546 километре федеральной трассы М5 в Иглинском районе Башкирии, где столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN.

В результате аварии девять человек скончались на месте. Среди погибших 6 южноуральцев, а также жители Башкирии и Оренбургской области в возрасте от 20 до 66 лет. Еще 3 человека, в момент ДТП находившиеся в салоне автобуса, госпитализированы.

По данным полиции, столкновение произошло по вине водителя грузовика. У фуры, груженной щебнем, занесло прицеп: многотонная машина выехала на встречную полосу и «обняла» микроавтобус. От удара оба автомобиля вылетели с дороги и опрокинулись в кювете.

Виновнику аварии предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Накануне Иглинский районный суд удовлетворил ходатайство представителей МВД о помещении 40-летнего дальнобойщика под стражу на время следствия. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде 2 месяцев содержания в СИЗО.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии на М5.

Напомним, семьи погибших могут рассчитывать на страховые выплаты: размер возмещения в случае гибели пассажира, по данным Национального союза страховщиков ответственности, составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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