Фура-участница ДТП с девятью погибшими была перегружена

Грузовик-участник ДТП в Республике Башкортостан следовал с перегрузом более 50% от допустимой нормы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ространснадзора, проверку по факту аварии, произошедшей 27 февраля в Башкирии на 1546 километре федеральной автодороги М5 «Урал» проводит Западно-Уральское межрегиональное управление госавтодорнадзора.

Напомним, тогда в результате столкновения рейсового микроавтобуса «Мерседес Бенц» и грузового автомобиля «Ман» погибли девять 9 человек, еще четверо были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела, в ходе которых следователи пытаются установить степень вины водителя грузовика и дорожных служб. Проверки проводят также несколько надзорных ведомств.

«В ходе проверки ООО «Дортрансстрой», собственника грузовика, перевозившего щебень по маршруту Сатка – Уфа, проведено контрольное взвешивание транспортного средства, – сообщили в пресс-службе Ространснадзора. – По результатам взвешивания установлен факт превышения установленных допустимых норм нагрузки на четырех осях транспортного средства на величину более 50%.

Также установлено превышение полной массы транспортного средства относительно действующих норм. При нормативе по общей массе транспортного средства, имеющего шесть осей и более, в 44 тонны, фактическая масса взвешенного транспортного средства составила 70,04 тонны.

Кроме того, в товарно-транспортную накладную были внесены недостоверные сведения: указана масса груза 45 тонн, а фактически грузовик вез 51,04 тонны щебня.

В отношении грузоперевозчика и грузоотправителя возбуждены дела об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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