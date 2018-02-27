На трассе М5 автобус столкнулся с грузовиком: погибли 9 человек

На федеральной трассе в Башкирии микроавтобус столкнулся с большегрузом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России по Республике Башкортостан, крупное ДТП произошло сегодня в 17:30 на 1546 километре автодороги М-5 в Иглинском районе. Микроавтобус «Мерседес-Спринтер», следовавший по маршруту Усть-Катав – Уфа, врезался в грузовик «Ман». От удара автомобили вылетели с дороги и опрокинулись в кювете.

В момент происшествия в салоне микроавтобуса находилось 12 человек.

По данным полиции, в результате столкновения погибли девять человек, трое с различными травмами доставлены в Ашинскую больницу.

В настоящий момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа МВД, экстренные службы. Устанавливаются личности погибших.

В главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан организована «горячая линия». Информацию о находившихся в микроавтобусе пассажирах можно получить по телефону 8 (347) 248-12-84.

Глава Башкирии Рустам Хамитов поручил в кратчайшие сроки установить причины смертельного ДТП и оказать помощь семьям погибших.

К расследованию трагедии подключилась республиканская прокуратура. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства оценят меры, принимаемые Госавтоинспекцией для предупреждения аварийных ситуаций, состояние участка федеральной трассы в районе села Улу-Теляк, а также работу транспортной компании в части соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

Челябинск, Юлия Димова

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