Прокуратура: в селах Челябинской области пешеходные переходы опасны для школьников

В 12 селах Аргаяшского района пешеходные переходы признали опасными для учащихся школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аргаяшского района потребовало от глав сельских поселений оборудовать пешеходные переходы в соответствии с положениями государственных стандартов

Установлено, что на территориях 12 сельских поселений не обеспечивается безопасность дорожного движения, поскольку расположенные вблизи образовательных учреждений пешеходные переходы не соответствуют требованиям национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. На всех пешеходных переходах отсутствуют дорожные светофоры, горизонтальная дорожная разметка, дублирующая дорожный знак «Дети».

Помимо этого, в ряде сельских поселений на пешеходных переходах отсутствуют искусственное освещение и искусственные неровности. Горизонтальная дорожная разметка «Зебра» либо отсутствует (Акбашевское, Аязгуловское, Байрамгуловское, Дербишевское, Кузнецкое, Кулуевское и Норкинское сельские поселения), либо имеет значительный износ (Аргаяшское, Яраткуловское, Ишалинское, Камышенское, Норкинское и Худайберденское сельские поселения).

«Наличие указанных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения ежедневно подвергает опасности жизнь и здоровье учащихся и воспитанников образовательных учреждений, а также жителей поселений, – констатировали в прокуратуре. – Данным обстоятельствам также способствует тот факт, что на территории района не разработаны и не реализуются программы повышения безопасности дорожного движения».

По результатам проверки надзорное ведомство направило главе Аргаяшского муниципального района и главам всех 12 сельских поселений представления об устранении выявленных нарушений, с требованием привести пешеходные переходы в соответствие положениям государственных стандартов.

Рассмотрение указанных актов прокурорского реагирования поставлено в прокуратуре района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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