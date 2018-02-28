В Копейске накрыли цех по производству водки из технического спирта

В Челябинской области полиция прикрыла подпольный цех по производству водки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками Главного управления МВД России по Челябинской области на территории Копейска выявлен цех по производству нелегальной спиртосодержащей технической жидкости.

Стражами порядка изъято производственное оборудование, этикетки, клише, пищевые ароматизаторы и готовая продукция общим объемом более 23 тысяч литров. Таким образом, в результате принятых сотрудниками полиции мер в продажу не поступил потенциально опасный товар, представляющий угрозу для здоровья потребителей.

Образцы изъятой жидкости направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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