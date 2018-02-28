У влиятельного единоросса отобрали участок на берегу уникального озера

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Мотовилов остался без земельного участка под дачу в водоохранной зоне озера Увильды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство продолжает добиваться прекращения права собственности на земельные участки вблизи уникального озера Увильды. На сей раз дело дошло до участка, принадлежащего депутату областного парламента, экс-руководителю регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александру Мотовилову.

«Прокуратурой Челябинской области ранее сообщалось о проведении проверки законности использования лесных земель на участке, прилегающем к озеру Увильды, – напомнили в надзорном ведомстве. – Установлено, что главой Аргаяшского муниципального района в нарушение действующего законодательства выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства (домов с верандой для отдыхающих) на территории памятника природы – озера Увильды».

Прокурор области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с исками к 7 гражданам, а также юридическому лицу и администрации Аргаяшского муниципального района о признании незаконными разрешений на строительство объектов, признании объектов самовольными постройками, снятии с кадастрового учета и прекращении права собственности на объекты, исключении из ЕГРН записи о зарегистрированных правах собственности на данные объекты.

Решением Аргаяшского районного суда исковые требования прокуратуры области к Александру Мотовилову, являющемуся собственником земельного участка с фундаментом под дачу, удовлетворены в полном объеме. Судебный акт не вступил в законную силу.

Таким образом, на сегодняшний день судами рассмотрены и удовлетворены 3 иска прокуратуры к гражданам. Рассмотрение остальных исковых заявлений находится на контроле прокуратуры Челябинской области.

Напомним, что в настоящее время СКР расследует уголовное дело, возбужденное в отношении главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, подозреваемого в превышении должностных полномочий: по версии следствия, чиновник выдал в 2013 году разрешения на строительство объектов капитального строительства в лесах водоохраной зоны озера Увильды. Отметим, что разрешения были выданы уже после того, как Александр Мотовилов, бывший тогда руководителем исполкома регионального отделения «Единой России», приобрел участок на берегу уникального озера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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