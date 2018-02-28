Челябинск ворвался в ТОП городов с самыми высокими ценами на проезд

Челябинское УФАС России заподозрило южноуральских перевозчиков в сговоре.

Как уже сообщал «Новый День», с заявлениями на действия участников рынка перевозок пассажиров на маршрутных такси в Челябинское УФАС России обратились жители города и управление транспорта администрации Челябинска.

«По предварительной информации, перевозчики на маршрутных такси в Челябинске заключили антиконкурентное соглашение в конце ноября 2017 года, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей», – сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Дело возбуждено в отношении ООО «Первая Гильдия+», ООО «Такси-сервис», ООО «Такси-сервис Ком», ООО «Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-авто», ООО»Урал-Дом», ИП Осинский, ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», ООО «Кумир-Автолайн 2», ИП Деменюк, ООО «Сервис-Транс», ООО «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «Челябинское маршрутное такси», ООО «Автолайн», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Автобан», ИП Карпова, ООО «Консул», ИП Мамакурбанова, ООО «Авто-лига», ООО «АвтоЛуч», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Тодес», ИП Темникова, ООО «Общественный городской транспорт», ООО «ОВВИ-Авто», ИП Мухгалимов и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».

Перевозчики в ответ на запрос антимонопольной службы о причинах увеличения стоимости проезда указали на рост затрат на страхование, ГСМ и техническое обслуживание автотранспортных средств.

«Повышение цен на проезд произошло в Челябинске в 2017 году уже во второй раз, – отмечают в УФАС. – Так, еще в начале года пассажиры могли воспользоваться услугами данного вида транспорта за 20 рублей. Уровень инфляции по данным Росстата за прошлый год составил 2,5%, а последнее увеличение цен в челябинских маршрутных такси превысило данный показатель и составило 8,6%».

Более того, антимонопольной службой уже установлено, что 27 из 31 перевозчика вообще не имели свидетельства по маршруту, подтверждающего право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Таким образом, у хозяйствующих субъектов отсутствовали правовые основания для изменения стоимости проезда. Так, без свидетельства выполнялись перевозки пассажиров по следующим маршрутам: №79, №14, №36, №3, №58, №17, №77, №31, №62, №102, №85, №35, №40, №15, №32, №34, №22, №20.

По словам вр.и.о. руководителя Челябинского УФАС России Елены Рысевой, за 2017 год Челябинск стремительно «вырвался» в ТОП городов с наиболее высокими ценами на проезд в маршрутных такси. При этом такое «соседство» с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург и даже Екатеринбург и Тюмень, не вполне логично в силу их экономического развития, состояния автопарка и в целом уровня жизни населения. «Синхронное повышение цен на проезд в течение трех дней внушительным количеством перевозчиков вызывает подозрения со стороны антимонопольной службы и противоречит сложившейся судебной практике, – констатировали антимонопольщики. – Сейчас действия перевозчиков будут детально изучены и проанализированы Челябинским УФАС России относительно соблюдения требований Закона о защите конкуренции».

Первое заседание Комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению данного дела состоится в начале апреля 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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