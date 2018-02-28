Какие кураторы – такая и экономика: первым замом министра экономического развития Челябинской области стал «специалист по молодежи»

Первым замом главы минэкономразвития Челябинской области стал специалист по юриспруденции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым заместителем министра экономического развития Челябинской области назначен Антон Бахаев. Соответствующее постановление подписал сегодня глава региона Борис Дубровский.

Антон Бахаев по образованию – юрист, однако никогда не практиковал в выбранной им при поступлении в Южно-Уральский государственный университет сфере (юридический факультет этого вуза он окончил в 2005 году).

Похоже, что будущий чиновник с самого начала ориентировался на административную карьеру: сразу после окончания вуза Бахаев назначается начальником отдела по внеучебной и воспитательной работе ЮУрГУ. В 2007 году он становится заместителем председателя профкома ЮУрГУ. Параллельно Антон Бахаев учится в аспирантуре, которую успешно заканчивает, защитив диссертацию на соискание звания кандидата юридических наук.

В 2010 году 28-летний зампред профкома становится начальником главного управления молодежной политики в правительстве губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В декабре 2013 года Антон Бахаев заявил об уходе с поста, что и сделал в январе 2014 года – менее чем за месяц до отставки Михаила Юревича.

После этого г-н Бахаев сообщил, что намерен сосредоточиться на научной карьере. Однако уже в сентябре 2014 года чиновник возвращается в областную администрацию, став помощником врио губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

А в мае 2015 года наступает кардинальный поворот в карьере молодого чиновника: Антон Бахаев, юрист по образованию, полностью посвятившей себя молодежной политике, вдруг назначается заместителем министра экономического развития региона. Впрочем, его деятельность в новом качестве, в первую очередь, сосредотачивалась на внешнеэкономическом направлении. Оно же представляло из себя тогда череду презентаций и посещений всевозможных выставок, что требовало от министерстких чиновников, скорее, навыков аниматоров (или, как раньше принято было говорить, – массовиков-затейников). То есть было ближе как раз специфике работы управления молодежной политики.

Назначение Антона Бахаева на должность уже первого замминистра экономического развития региона может свидетельствовать о серьезном изменении представлений областного руководства о целях и задачах регионального правительства на экономическом направлении.

Еще одно назначение, утвержденное сегодня же губернатором Борисом Дубровским: заместителем министра экономического развития региона стал Илья Таболин, ранее занимавший пост заместителя директора Агентства инвестиционного развития Челябинской области – структуры, ничем себя не проявившей с момента ее создания. Впрочем, по крайней мере, у г-на Таболина есть профильное экономическое образование и опыт работы в коммерческих структурах. К тому же по первому высшему образованию Илья Таболин – специалист по вычислительным машинам, комплексам, системам и сетям. А «цифровая экономика» нынче в моде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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