Челябинск рискует остаться без трамваев и троллейбусов

Челябинск рискует остаться без электротранспорта: энергетики намерены ограничить тяговые подстанции ООО «Челябинский городской электрический транспорт» за неуплату потреблённой электроэнергии. Соответствующее уведомление уже направлено руководству ЧелябГЭТ.

«ООО «ЧелябГЭТ» 1 июля 2017 года получило от обанкротившегося МУПа с тем же названием подвижной состав, что позволило продолжить пассажироперевозки в городе. При этом за минувший год муниципальное предприятие сформировало текущий долг перед ПАО «Челябэнергосбыт» в размере 86 миллионов рублей, – рассказали в «Челябэнергосбыте». – Эта сумма уже подтверждена судом: в конце декабря энергетики получили исполнительные листы. Сейчас за долги обесточено административное здание МУПа, в котором располагается отдел кадров и нефункционирующие производственные помещения».

По договору с ресурсоснабжающей компанией оплата должна производиться в три этапа: 10 и 25 числа текущего месяца и окончательный расчёт – до 18 числа следующего месяца.

Однако в феврале ООО «ЧелябГЭТ» только за январь.

«За февральское потребление нам пока не перечислено ни копейки, задолженность составляет 23 млн рублей, – подчеркнул директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – Мы опасаемся, что транспортники пойдут по проторенной дорожке: сформируют крупный долг, передадут подвижной состав в новое предприятие и объявят о банкротстве должника.

Мы же в свою очередь приобретаем электроэнергию для всех потребителей региона на оптовом рынке и оплачиваем её в полном объёме. Также у нас есть обязательства перед другими нашими партнёрами, которым не интересно, насколько исправно потребители расплачиваются с нами.

ПАО «Челябэнергосбыт» в своей работе использует все методы, предусмотренные законодательством, для понуждения к оплате за потреблённую электроэнергию, вплоть до банкротства предприятий и ограничения энергоснабжения».

20 февраля энергетики уведомили ООО «Челябинский городской электрический транспорт» о готовящемся введении ограничения электроснабжения на тяговых подстанциях предприятия. Аварийной брони у предприятия нет. Отключения планируется 5 марта.

Однако транспортники не спешат гасить долг, чтобы не допустить остановки подвижного состава.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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