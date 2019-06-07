Банкротство и новые маршруты: в мэрии озвучили перспективы МУП «ЧелябГЭТ»

В администрации Челябинска озвучили перспективы развития городского электротранспорта. Итоги беседы представителей предприятия с начальником управления транспорта Максимом Кичеевым опубликованы в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях.

«В данный момент администрация города ищет варианты заключить мировое соглашение с кредиторами МУП «ЧелябГЭТ». После чего перевозки электрическим транспортом снова вернутся в МУП «ЧелябГЭТ».

Обновление подвижного состава и инфраструктуры будет происходить после выкупа имущества МУП «ЧелябГЭТ» на федеральные средства (по программе «Чистый воздух» 8 млрд на инфраструктуру и 2 млрд на обновление подвижного состава).

По поводу бесплатного проезда сотрудникам транспортных предприятий – таких как трамвай, троллейбус, автобус: они будут думать об этом, но опять же после того, как получат 2 млрд рублей.

Кстати, Кичеев подтвердил, что от троллейбусов отказываться не будут, а заменят на электробусы, но не московские, а те, что с динамической подзарядкой – троллейбус с увеличенным автономным ходом. Электробусы, на которые сделала ставку Москва, менее эффективны, чем троллейбусы, аккумуляторы из-за быстро зарядки часто и быстро выходят из строя.

Вопрос бесплатного проезда и индексации заработной платы будет возможен только после перехода в МУП.

В планах ввести диспетчеризацию всех видов городского транспорта, который возит пассажиров в Челябинске. Сократить число маршрутных такси до минимума (примечание: поэтапное сокращение коммерческих маршрутов планируется к 2023 году, если будут средства на это).

До конца 2024 года планируют пустить трамвай по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до Труда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последнее сообщение вызвало бурное обсуждение на предприятии и в соцсетях: «Если уж тянуть линию по Свердловскому, то пусть тянут прям со стороны ЧМЗ, а не только от Победы. Да и лично я не вижу пассажиропотока от Победы до Труда: кому надо, вполне себе доедут на 17-м, по времени не особо дольше будет».

«Если кратно, то строительство трамвая по Свердловскому проспекту от Победы до «Юности» – полнейшая бредятина, ибо Кирова в 2 кварталах, а по Свердловскому делать 2 остановки, где только на Калинина с восточной стороны микрорайоны пятиэтажек. На Торговом центре вообще ничего нет – мертвая зона. И собственно, а дальше куда? Медгородок? И смысл от направления самого низкого трамвайного пассажиропотока? Тем более строить 2 треугольника в местах с троллейбусным пересечением – ну, просто рай. Никогда дорожники этого не позволят, и тут они окажутся правы, хоть это редко бывает».

«3-ю развязку осилить не могут, а вы про этот проект...»

«Трамвай по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до Труда? Это для 17-го маршурта? О продлении в сторону Кременкуля, в Копейск и линии по Курчатова – молчание, хотя вроде раньше проекты были».

«А мне кажется, что до Паркового – 2 реальнее всего сделать. И пассажиропоток есть, и тянуть не так далеко».

Что же касается судьбы МУП, то сотрудники предприятия сомневаются, что обещанных денег хватит на реализацию планов по его спасению:

«По МУП порадовал поиск решения проблемы. Надеюсь, что всё наладится. ГЭТ не сможет быть частным, к сожалению. Если и выделят 2 млрд рублей, то на них не смогут обновить и половины ГЭТ. Один трамвай стоит 22-25 млн рублей с субсидией. Допустим вариант, что УКВЗ, чтобы выиграть конкурс, опустит цену до 18-20 млн рублей (как было в Магнитогорске). Чтобы обновить весь трамвайный парк (возьмём цифру 180 вагонов), нам нужно 180*20 = 3.6 млрд рублей. Это только трамвай, но не забываем про троллейбус, о котором Кичеев также упомянул. Сомневаюсь, что им будут заниматься. А напланировать и я могу. Но, тем не менее, всё равно будем ждать дальнейшего развития ситуации. Пока что ждём решения по банкротству».

Напомним, независимый оценщик оценил стоимость имущества проходящего стадию банкротства МУП «Челябинский городской электрический транспорт» в 1,9 миллиарда рублей. Сейчас имущество муниципального предприятия арендует ООО " ЧелябГЭТ». В состав имущества входят контрактные сети, трамвайные пути, трамваи, троллейбусы и прочее. В середине апреля его выставили на торги.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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