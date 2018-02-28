До выборов президента осталось 18 дней: челябинские чиновники не желают обсуждать дефицит мест в яслях

Челябинские чиновники отказываются обсуждать доступность дошкольного образования для детей младше трех лет.

Как уже сообщал «Новый День», о дефиците мест в ясельных группах, затрагивающем каждую пятую семью в России, 27 февраля на заседании комитета Совета Федерации поведала замминистра образования и науки Валентина Переверзева. Чиновница озвучила наиболее проблемные регионы, где охват детей яслями ниже 50%.

Челябинская область в данный список не вошла. То есть, по информации федерального Минобра, на Южном Урале, как минимум, каждый второй малыш младше 3 лет обеспечен местом в детском саду.

Чтобы узнать, каковы реальные показатели доступности дошкольного образования для данной возрастной группы в Челябинске, корреспондент агентства задала этот вопрос председателю городского комитета по делам образования Светлане Портье на прошедшей сегодня пресс-конференции. Однако ответа на вопрос не последовало.

«Что касается показателей по Челябинску, сейчас охват дошкольным образованием детей с года до семи лет составляет порядка 80%. По области эти показатели порядка 79% с небольшим. Мы занимаем одно из ведущих мест в УрФО и входим в первую десятку регионов России», – заявила г-жа Портье.

Спикер добавила, что нельзя сказать, что комитет данной проблемой не занимается: в настоящий момент дано поручение сформировать перечень дошкольных образовательных учреждений, которые необходимо открыть в проблемных микрорайонах до 2021 года. Также, по словам чиновницы, проблему дефицита ясель отчасти решают группы кратковременного пребывания, которые посещают дети в возрасте 1 года и старше. Однако показатели охвата дошкольным образованием чиновница уточнять не стала.

Не сообщила данные цифры Светлана Портье и в беседе с корреспондентом агентства после пресс-конференции, объяснив это тем, что в статистическую группу входят именно малыши от 2 месяцев до 7 лет. Каким образом городские власти

намерены решать проблему дефицита ясель, не проводя анализ доступности таких групп в Челябинске, остается загадкой.

Как и то, откуда берутся данные по возрастной категории до 3 лет, которые областной Минобраз потом пересылает в Москву.

Судя по большому количеству жалоб горожан, ожидающих распределения мест в детсады и после исполнения детям 3 лет, чиновники от образования умышленно скрывают низкие показатели. В противном случае, у вышестоящей власти возникнут дополнительные вопросы, и регион окажется в «хвосте» федерального рейтинга по обеспеченности дошкольным образованием.

Челябинск, Юлия Димова

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