Минобрнауки России: В Крыму остро не хватает мест в яслях

Крым вошел в число регионов России, где наблюдается наиболее острый дефицит мест в ясельных группах. Об этом заявила первый заместитель министра образования и науки России Валентина Переверзева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кроме Крыма в число проблемных регионов попали Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Татарстан и Новосибирская область. Доступность ясель в этих регионах замминистра оценила на уровне ниже 50%. В целом по стране этот показатель выше.

«Доступность дошкольного образования на 1 января 2018 года для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляет 79,81%», – цитируют «Известия» Переверзеву. По ее информации родители каждого пятого ребенка в стране сталкиваются с проблемами, пытаясь устроить его в ясельные группы.

По данным заместителя главы ведомства, разработан «ясельный проект» и правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на улучшение доступности ясельных групп в детских садах, что позволит избавиться от дефицита.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму сложилась серьезная проблема с нехваткой мест в учреждениях дошкольного образования. В ноябре 2017 года вице-премьер Ольга Голодец назвала республику регионом России с самым большим дефицитом мест в детских садах. В качестве основного способа решения проблемы в Крыму власти выбрали установку модульных детских садов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.02.18

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