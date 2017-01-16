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Крым

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Публикации за 16.01.17

Дефицит дошкольных учреждений в Крыму продолжат закрывать модульными детсадами

Дефицит дошкольных учреждений в Крыму продолжат закрывать модульными детсадами

Проблема доступности дошкольного образования в Крыму останется нерешенной и в 2017 году. О невозможности окончательно разобраться с ситуацией в течение года заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Как передает корреспондент агентства , на данный момент в Крыму общая очередь в детские сады составляет 28,5 тысяч, в том числе для детей от 3 до 7 лет – 18,7 тысяч.

В течение 2016 года власти республики создали более 5,5 тысяч новых мест в детсадах. Основным способом решения проблемы власти Крыма выбрали установку модульных детских садов.

«Программа модульных детских садов была в 2015 и 2016 годах, и будет продолжена в 2017 году, как наиболее приемлемая с точки зрения скорости решения данного вопроса. В бюджете 2017 года гарантировано есть 500 миллионов рублей на приобретение модульных детских садов», – сообщила Наталья Гончарова, добавив, что эти средства предназначены на «10 модульных детских садов, площадки которых уже определены». Соглашения с муниципалитетами, в которых планируется разместить детсады, планируется подписать уже на следующей неделе, чтобы они успели своевременно провести процедуру торгов и закупки.

По словам министра, всего Минобразом Крыма определено более 70 площадок под дошкольные учреждения, которые потребуют более 4,5 млрд рублей вложений. Гончарова не исключает возможности, что на протяжении года установка модульных детсадов может быть профинансирована еще на 2 млрд рублей – при условии включения соответствующих изменений в бюджет.

Как уже сообщал , первый модульный детсад открыли в республике в феврале 2016 года. Подобные здания собираются из отдельных панелей как конструктор, что позволяет экономить время, необходимое для постройки дошкольного учреждения. При этом модульные здания служат до 50 лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.17

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