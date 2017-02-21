NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.02.17

В 2017 году в Крыму обещают создать 11 тысяч мест в детских садах

В 2017 году в Крыму обещают создать 11 тысяч мест в детских садах

В двух городах Крыма в течение 2016 года не было создано ни одного нового места для обучения дошкольников. Как передает корреспондент РИА , эти муниципалитеты продемонстрировали нулевые показатели по соответствующим запланированным мероприятиям.

«Это Джанкой, который до конца года так и не справился с детским садиком «Одуванчик», что могло бы позволить от «нуля» оттолкнуться. И это Евпатория. При этом каждый муниципалитет уверяет, что следующий год будет не нулевым», – уточнилпредседатель Комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

По его словам, за счет преобразований в «Одуванчике» Джанкой получит 120 новых мест, а Евпатория планируют в 2017 году ввести в эксплуатацию объекты, которые позволят организовать 520 мест.

В то же время, лучшие показатели продемонстрировали Симферопольский район (более 500 мест) и Черноморский район (345 мест).

«Если говорить о Черноморском районе, то я подчеркиваю – это уже тенденция, которая идет из года в год. И Черноморский район действительно близок к тому, чтобы не только ликвидировать очередность, но и самое главное – удовлетворить потребность. Потому что за счет ресурсов Тюмени – шефской области, за счет правильного и систематического участия сначала в освоении федеральных, а теперь уже и республиканских средств, Черноморский район достаточно хорошие результаты показывает», – считает Бобков.

Если в целом по Крыму в 2016 году удалось создать для дошкольников республики почти 6 тысяч новых мест, то в 2017 году власти полуострова рассчитывают уже на 11 тысяч мест.

«При этом мы прекрасно понимаем, что львиная доля этих планов приходится на федеральную целевую программу. И при этом нужно сразу понимать, что ответственность за ФЦП не лежит на муниципалитетах. Они скорее сопровождают ее реализацию в тех частях, на которые распространяются их полномочия», – пояснил председатель Комитета.

Как уже сообщал , в Минобразе Крыма не дают обещаний решить в 2017 году все проблемы с доступностью дошкольного образования. При этом существующий дефицит продолжат закрывать модульными садами, так как именно этот метод посчитали в правительстве республики наиболее приемлемым.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.02.17

В Севастополе Заксобрание сравнили с будуаром императрицы (ФОТО). Подозревают: «В уборной имеется даже золотой унитаз». / Минобраз Крыма: это не средств на зарплату не хватает, это штаты раздутые. / Крымчанин получил 20 лет строгача за убийство наркополицейского.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter