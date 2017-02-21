В 2017 году в Крыму обещают создать 11 тысяч мест в детских садах

Публикации за 21.02.17

В двух городах Крыма в течение 2016 года не было создано ни одного нового места для обучения дошкольников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти муниципалитеты продемонстрировали нулевые показатели по соответствующим запланированным мероприятиям.

«Это Джанкой, который до конца года так и не справился с детским садиком «Одуванчик», что могло бы позволить от «нуля» оттолкнуться. И это Евпатория. При этом каждый муниципалитет уверяет, что следующий год будет не нулевым», – уточнилпредседатель Комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

По его словам, за счет преобразований в «Одуванчике» Джанкой получит 120 новых мест, а Евпатория планируют в 2017 году ввести в эксплуатацию объекты, которые позволят организовать 520 мест.

В то же время, лучшие показатели продемонстрировали Симферопольский район (более 500 мест) и Черноморский район (345 мест).

«Если говорить о Черноморском районе, то я подчеркиваю – это уже тенденция, которая идет из года в год. И Черноморский район действительно близок к тому, чтобы не только ликвидировать очередность, но и самое главное – удовлетворить потребность. Потому что за счет ресурсов Тюмени – шефской области, за счет правильного и систематического участия сначала в освоении федеральных, а теперь уже и республиканских средств, Черноморский район достаточно хорошие результаты показывает», – считает Бобков.

Если в целом по Крыму в 2016 году удалось создать для дошкольников республики почти 6 тысяч новых мест, то в 2017 году власти полуострова рассчитывают уже на 11 тысяч мест.

«При этом мы прекрасно понимаем, что львиная доля этих планов приходится на федеральную целевую программу. И при этом нужно сразу понимать, что ответственность за ФЦП не лежит на муниципалитетах. Они скорее сопровождают ее реализацию в тех частях, на которые распространяются их полномочия», – пояснил председатель Комитета.

Как уже сообщал «Новый День», в Минобразе Крыма не дают обещаний решить в 2017 году все проблемы с доступностью дошкольного образования. При этом существующий дефицит продолжат закрывать модульными садами, так как именно этот метод посчитали в правительстве республики наиболее приемлемым.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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