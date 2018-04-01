Необоснованные амбиции. Гороскоп РИА «Новый День» на апрель 2018

В апреле Солнце в две первые декады будет у Овна, а 20 числа перейдёт к Тельцу. Меркурий в течение всего месяца сохранится своё положение в Овне, перейдя 15 апреля от ретроградного движения к прямому. Венера до 24 апреля будет находиться у Тельца, а затем уйдёт к Близнецам. Марс весь апрель в Козероге.

При Солнце в Овне люди испытывают тягу к лидерству, а также к самостоятельности. Солнце обеспечивает их дополнительной энергией, решительностью, волевыми качествами, увеличит упорство, выносливость и терпеливость людей, что способствует выполнению длительной кропотливой работы. Люди могут внезапно проявить свои организаторские таланты, возглавить команду и успешно решить проблему, опираясь при этом не столько на необходимость достичь цели, сколько на потребность в самореализации. Также усилится желание приобрести (или обрести) что-либо ценное, и люди будут настойчиво, целеустремлённо к этому идти.

Меркурий в Овне эмоционально неустойчив, нетерпелив, часто пробуждает в людях бесцельную активность, торопливость, стремление срочно куда-то отправиться – в сочетании с неясными для себя намерениями. Повысится скорость деятельности, но увеличится количество ошибок. Люди станут контактными, общительными, но при этом возрастёт их конфликтность. Они будут стремиться проявить себя и показать своё превосходство, причём, не всегда обоснованно: Меркурий в этот период делает людей несколько легкомысленными. Лучше всего в этот период работать с информацией, поскольку Меркурий помогает её найти, понять и передать другим. При этом люди мало обращают внимание на последствия своей необычной разговорчивости – этим они могут причинить ущерб даже себе, но об этом даже не думают: их как бы кто-то тянет за язык, так и хочется высказаться.

Венера в знаке Тельца спокойная, мягкая, ленивая, что проявляется в её пониженной эмоциональности и, благодаря этому, в большей устойчивости в отношениях. Люди в этот период предпочитают стабильность и не склонны обращать внимания на мелкие раздражители. В работе, особенно, в финансовой деятельности такое поведение уберегает от поспешных решений и связанных с ними потерь. Период не подходит для операций, связанных с риском или требующих быстрых решений. Отношения в этот период тоже спокойные, мягко-чувственные, большое значение придаётся конкретике – как в словах, так и в действиях. Старые проверенные связи ценятся выше, чем новые, пока ещё неопределённые. В телесном контакте ценится мягкость, уютность, нежность. Венера у Близнецов демонстрирует легкость в общении и непостоянство в стремлениях. Венера в этот период поверхностна, и надеяться на возникновение сколько-нибудь глубоких чувств бессмысленно. В финансовом плане Венера будет так же легкомысленна: в это время она легко получает деньги и легко их отдаёт.

Марс в Козероге наилучший помощник для тех, у кого есть чёткая цель и задача. Чем ясней представление о планируемых действиях, тем сильней будет положительное воздействие Марса, тем быстрей будет достигнут результат. Марс в этот период будет пробуждать в людях ответственность за результаты личного труда, настраивать на последовательность и упорство в работе, захватывая и мотивируя их так, что они как бы сольются со своей деятельностью в нечто единое. Марс в Козероге занят идеей выполнить работу как можно лучше – в точности так, как требуется. Поэтому люди интересуются всеми подробностями задачи, которую предстоит выполнить. Им необходимо досконально знать, что и как делать, и что должно получиться. Иначе Марс будет в растерянности, и дело зависнет.

Овен

Прогноз на апрель у Овнов-мужчин неблагоприятен для основной профессиональной деятельности и благоприятен для остальной работы. В течение всего месяца Овнам будет мешать аспект Урана с Сатурном, создавая препятствия для значительных преобразований, обновления производства, смене оборудования, внедрения новых методов. Ожидаются проблемы в отношениях с коллегами и руководством, административные изменения окажутся не в пользу Овнов. В то же время, под влиянием соединения Урана с Меркурием, у Овнов усилится интеллектуальный потенциал и стремление к его реализации. В этот период они могут сосредоточиться на исследовательской работе, разработке планов, поиске альтернатив. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный. Гармоничный аспект Урана с Венерой указывает на успешную деятельность Овнов с увеличением деловой активности и при общении с партнёрами и окружающими. Период подходит для обновления и расширения деловых связей, изменения методов работы, широкого использования творческих способностей, социальных экспериментов. Риск в этот период возможен, но полной гарантии успеха гороскоп не даёт. В промежуток 13 – 15 апреля на Овнов будет воздействовать скопление напряжённых аспектов Венеры и Солнца с Сатурном. На эти дни не следует планировать ничего важного. Сделки и договорённости, заключённые в этот промежуток окажутся неудачными и в дальнейшем доставят много хлопот. Финансовая деятельность оценивается тоже как успешная, и трудности тоже ожидаются в промежуток 13 – 15 апреля. Кроме того, кратковременные осложнения могут возникнуть 24 числа. Месяц не подходит для коллективной работы и продвижения в карьере.

У Овнов-женщин гороскоп на апрель в профессиональном плане в значительной мере неблагоприятный. Соединение Сатурна с Ураном отрицательно повлияет на выполнение основной работы, создавая трудности при обновлении производства, внедрении новых методов, смене направления деятельности. Ожидаются проблемы при административных, организационных изменениях. Период не подходит для коллективной работы и проявления инициативы. Овны могут заниматься составлением планов, различной подготовительной работой, но реализацию всего этого лучше отложить. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов положительный только на первую декаду. С 11 апреля на Овнов начнёт воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Марсом, который будет препятствовать расширению сферы деловых интересов, подталкивая Овнов в неверном направлении и предлагая ошибочные решения. До 29 числа никакое развитие невозможно, а попытки привлечь к своей инициативе коллег приведут к конфликту, в том числе с руководством. Гороскоп положительно оценивает взаимодействие с местными деловыми партнёрами. В течение всего месяца работа будет идти равномерно, лишь с небольшими периодическими затруднениями, которые не станут проблемой. Только в промежуток 26 – 27 апреля Овнам не следует принимать важного решения, а также менять место работы, должность или начинать новое дело: в это время на них будет воздействовать скопление напряжённых аспектов Венеры и Меркурия.

В первой декаде апреля у Овнов-мужчин полностью отрицательно характеризуется основная деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также по решению финансовых вопросов благоприятный. 2 апреля на всякий случай лучше не работать с местными партнёрами.

У Овнов-женщин в первую декаду положительно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Прогноз по основной работе негативный.

Во второй декаде у Овнов-мужчин, за исключением промежутка 13 – 15 марта, положительно оцениваются сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Выполнение основной работы по-прежнему характеризуется негативно.

У Овнов-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется как успешное.

В третьей декаде у Овнов-мужчин прогноз по основной работе остаётся негативным. При сотрудничестве с далёкими партнёрами сложности ожидаются 22 апреля, а при работе с финансами – 24 апреля (на остальные дни прогноз положительный). Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется как успешное.

У Овнов-женщин до 29 апреля гороскоп даёт негативный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности. Основная деятельность характеризуется полностью негативно. При работе с местными партнёрами затруднения возможны 26 – 27 апреля.

Телец

Прогноз на апрель для Тельцов-мужчин в профессиональном плане преимущественно благоприятный: гармоничные аспекты преобладают, хотя и будут действовать непостоянно. В основной работе большую часть времени дела будут идти хорошо, но в выходные 7 – 8 апреля могут произойти неожиданные и неприятные изменения. Этот момент не подходит для принятия решения, начала новой деятельности, а также обсуждения важных вопросов с руководством. Не рекомендуется проявлять инициативу. Кроме того, в промежуток 18 – 21 апреля на Тельцов будет воздействовать напряжённый аспект Марса с Меркурием, который тоже неблагоприятен для решения важных вопросов, поскольку будет провоцировать Тельцов на конфликт с руководством и коллегами. Также в этот период, из-за Марса, следует избегать инициативы, резких, решительных действий и аккуратно обращаться с техникой, оборудованием. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же: неприятности ожидаются 7 – 8 и 18 – 21 апреля. Кроме того 27 и 28 апреля в работе не следует ничего менять. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят начало и конец месяца – промежутки до 8 апреля и с 24 апреля до конца месяца. При этом конец месяца наиболее благоприятен для работы. В середине месяца на Тельцов сильное влияние будут оказывать напряжённые аспекты Плутона и Солнца во взаимодействии и ближними планетами, из-за чего возникнет большое количество объективных внешних препятствий, ограничений для работы. Прогноз по финансам почти полностью положительный, при этом до 18 апреля гороскоп показывает наилучшие условия для работы, а далее ситуации немного ухудшится. Вдобавок, промежуток 19 – 21 апреля характеризуется как неудачный, важные дела лучше отложить.

У Тельцов-женщин почти полностью благоприятен прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Сложности ожидаются только 18 апреля, когда, под влиянием Венеры, Тельцы могут принять легкомысленное решение или обострить отношения с коллегами или руководством. В целом, первая половина месяца, до 18 числа более благоприятна для работы, а вторая – немного хуже. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят промежутки 7 – 12 и 18 – 21 апреля. В первом случае аспекты Солнца и Марса будут создавать помехи при ведении переговоров, обостряя отношения и используя внешние факторы. Во втором случае, из-за Плутона и Урана Тельцы проявят неуместную активность, инициативу, вероятно, будут настаивать на своём решении, что вызовет противодействие партнёров или коллег. На остальные дни прогноз положительный, но в течение всего месяца Тельцам лучше придерживаться консервативного сценария. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят промежутки в начале и конце месяца: 1 – 7 и 24 – 30 апреля. Середина месяца окажется провальной из-за множества неблагоприятных для этого направления аспектов. Возможно также, что на Тельцов свалится слишком много работы, и они будут не успевать разбираться со всеми задачами. В любом случае, важные дела, судя по гороскопу, лучше перенести на последнюю декаду апреля. На этот же промежуток гороскоп даёт положительный прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности.

В первой декаде апреля у Тельцов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. В основной работе небольшие затруднения возможны в промежуток 7 – 8 апреля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности тоже могут возникнуть в эти же дни, а для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 8 – 9 апреля.

У Тельцов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами до 8 апреля характеризуется как успешное, а далее ожидаются трудности.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин основная работа и сотрудничество с местными партнёрами будут идти успешно до 18 апреля, а затем до конца декады прогноз негативный. Для решения финансовых задач не подходит промежуток 19 – 20 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами преимущественно отрицательный.

У Тельцов-женщин положительно, за исключением 18 апреля, оцениваются основная работа и финансовая деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно неблагоприятный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин в основной работе затруднения возможны 21 апреля. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, кроме 21 апреля. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 21 – 23 апреля. В работе с местными партнёрами некоторые сложности ожидаются 21, 27 и 28 апреля.

У Тельцов-женщин полностью благоприятный прогноз по основной деятельности и решению финансовых вопросов. Для сотрудничества с местными партнёрами не подходит 21 апреля, а для работы с далёкими – промежуток 21 – 23 апреля.

Близнецы

В апреле в гороскопе Близнецов-мужчин сохранит своё негативное влияние напряжённый аспект Плутона с Венерой, вместе с которым будут действовать аспекты Плутона с Ураном и Нептуном, создавая неблагоприятные условия для работы. Значительное влияние на Близнецов будут оказывать масштабные внешние события – политические и экономические, – противостоять которым Близнецы не могут. Поэтому не рекомендуется планировать на апрель какую-либо важную деятельность и стремиться к значительным достижениям. Лучше вместо этого принять меры для стабилизации, укрепления своего положения. Прогноз по основной деятельности благоприятный на первые две декады, точней, до 19 апреля. До этой даты заметное положительное влияние на Близнецов будет оказывать гармоничный аспект Юпитера с Ураном, который указывает на возможности полезных преобразований в работе и позитивные события. Близнецы могут успеть существенно продвинуться в делах, закончить важный проект, заложить основы успешной работы в будущем. Большое значение могут иметь новые деловые и неформальные контакты. После того, как поддержка Юпитера закончится, активность в основной области работы желательно сократить до минимума. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, пусть и с оговорками, но подходят первая и третья декады. В середине месяца ничего важного лучше не предпринимать. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами на весь месяц отрицательный. Решения важных финансовых вопросов желательно перенести на третью декаду (с 21 числа). В остальное время успех в этой сфере возможен только в промежуток 3 – 5 апреля. Прогноз по одиночной работе на весь месяц негативный, а для коллективной деятельности подходит только промежуток до 19 апреля.

У Близнецов-женщин гороскоп лучше, чем у мужчин, хотя и проблем избежать не удастся. Для выполнения основной работы полностью подходят первые две декады апреля, тогда как третья декада – с 21 числа и до конца месяца – абсолютно непригодна. Соответственно, рекомендуется всю важную работу выполнить до 21 апреля, а затем уменьшить активность до минимума. Для решения финансовых вопросов подходит период до 19 апреля, и не подходят остальные дни. Кроме того, не рекомендуется принимать ответственное финансовое решение 11 апреля. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. Отдельные, разовые успехи возможны в промежутки 9, 16 – 17, 20 – 23 и 28 – 29 апреля. В эти моменты от Близнецов потребуется проявить самостоятельность. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами на весь апрель характеризуется как успешное. Гармоничные аспекты Урана, Меркурия и Юпитера будут способствовать продвижению в делах, обновлению производства, установлению новых деловых и неформальных контактов, поиску новых перспектив. Также в этот период вероятно получение важной позитивной информации. Может произойти так, что под влиянием Урана события начнут развиваться не совсем так, как Близнецы планировали, но скорей всего это окажется к лучшему. Вообще, в этом месяце Близнецам не следует действовать самостоятельно, проявлять инициативу, лучше принимать решения, руководствуясь обстоятельствами.

В первой декаде апреля у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами будут возникать затруднения. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 3 – 5 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью отрицательный.

У Близнецов-женщин основная работа, финансовая деятельность и сотрудничество с местными партнёрами характеризуются как успешные, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный, за исключением 9 апреля.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин основная работа оценивается положительно только до 19 апреля. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и основной работе. Для решения финансовых вопросов подходит период до 19 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный, за исключением промежутка 16 – 17 апреля.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин гороскоп положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Близнецов-женщин благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими партнёрами подходят только промежутки 20 – 23 и 28 – 29 апреля. Прогноз по основной работе отрицательный.

Рак

В гороскопе на апрель у Раков-мужчин в первой декаде заметно влияние напряжённого аспекта Сатурна с Меркурием, который отрицательно действует на умственные способности и общение с окружающими. В этот период либо Раки будут испытывать ощущение неприязни к коллегам и партнёрам, либо они будут отталкивать Раков из-за взаимного непонимания и нежелания действовать согласованно. По этой причине на промежуток до 13 апреля гороскоп даёт отрицательный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Также в это время возможны различные препятствия объективного характера, помехи со стороны. Такая же ситуация повторится в конце месяца, начиная с 23 апреля – из-за этого же аспекта, поэтому для успешной работы Ракам остаётся только середина месяца, промежуток 13 – 23 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами неровный: ожидаются регулярные трудности. При этом вторая половина апреля заметно лучше первой. В первой половине месяца для работы лучше всего подходят промежутки 1 – 4 и 10 – 13 апреля, а во второй, кроме 25 – 26 апреля, все дни благоприятные. Работа с финансами будет идти с переменным успехом и здесь тоже вторая половина месяца немного лучше первой. Неблагоприятные дни для финансов: 1 – 2, 7 – 9, 14 – 17, 25 – 27 апреля. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, в коллективной работе тоже будут возникать сложности.

У Раков-женщин профессиональный гороскоп преимущественно благоприятный. Основные сложности возникнут в середине месяца, в промежуток 13 – 16 апреля, когда на Раков будут влиять напряжённые аспекты Венеры с Юпитером и Плутоном и соединение Марса с Нептуном. В этот момент ожидается некий конфликт с коллегами или партнёрами и тайная война друг с другом. Судя по аспектам, возникнет сложный клубок из противоречивых интересов, который Ракам будет трудно (или невозможно) распутать. Рекомендуется не погружаться в сомнительные отношения, не принимать участия в спорах и обсуждении острых вопросов, а также не планировать на эти дни никакой важной работы и не браться ни за что серьёзное. Эту проблему лучше обойти стороной, чем пытаться решить. Эти трудности (13 – 16 апреля) касаются основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. На остальные дни прогноз по этим направлениям деятельности преимущественно положительный, но 9 – 10 апреля не рекомендуется встречаться с нужными людьми, отношения с которыми нельзя портить, так как в этот момент возможен конфликт с ними и неудача в переговорах. В целом получается, что первая и третья декады более благоприятны для работы, чем середина месяца. Прогноз по финансам положительный, но в промежутки 14 – 15 и 22 – 23 апреля лучше финансовые вопросы не решать и никаких решений не принимать. Прогноз по одиночной, самостоятельной работе положительный, за исключением промежутка 13 – 18 апреля, а прогноз по коллективной деятельности благоприятен как раз на этот период и ещё на конец месяца, 27 – 30 апреля.

В первой декаде апреля у Раков-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность будут идти с переменным успехом.

У Раков-женщин полностью положительно характеризуется финансовая сфера. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный до 9 апреля.

Во второй декаде у Раков-мужчин основная деятельность до 18 апреля оценивается негативно, а в остальные дни положительно. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в начале декады, 11 – 13 апреля будет неудачным, а затем ситуация исправится. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно в промежуток 14 – 16 апреля, и положительно до и после этого промежутка. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 13 – 17 апреля.

У Раков-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно неблагоприятный. Для финансовой деятельности не подходит только промежуток 14 – 15 апреля (выходные).

В третьей декаде у Раков-мужчин положительно, за исключением 25 – 26 апреля, оценивается сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансам большей частью негативный.

У Раков-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами практически полностью положительный. В финансовой деятельности затруднения могут возникнуть в промежуток 22 – 23 апреля.

Лев

У Львов-мужчин в гороскопе на апрель наблюдается значительное преобладание гармоничных аспектов, что положительно отразится на их профессиональной деятельности. Аспект Сатурна с Венерой создаст баланс между здравомыслием и деловой активностью и будет способствовать стабилизации финансовой сферы, укреплению финансовой дисциплины и достижению успехов в этой сфере. Прогноз по финансам – лучший в апреле. Основная профессиональная деятельность тоже характеризуется как успешная, но в промежутки 5 – 7, 16 – 17 и 26 – 27 апреля ожидаются затруднения. В первом случае Львы попытаются действовать вопреки сложившимся обстоятельствам, переоценив свои возможности, во втором случае вероятнее разрыв отношений или острый конфликт с кем-то из коллег или партнёров, а в конце месяца, под влиянием негативного Меркурия, у Львов окажутся понижены интеллектуальные способности, и они примут неверное, непродуманное решение. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами практически такой же – как негативные обозначены те же периоды. Поэтому для всей деятельности в эти дни рекомендуется сдержанность в решениях и поступках. Лучше в эти дни никаких вопросов не решать, и ничего важного не делать. Гороскоп даёт в целом положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, но указанные промежутки тоже оценивает негативно. А поскольку и коллективная работа в апреле характеризуется в основном отрицательно, то это и означает, что в эти дни необходимо снизить деловую активность до минимума.

У Львов-женщин гороскоп на апрель преимущественно неблагоприятный. Напряжённые аспекты Нептуна с Венерой и Марсом создадут опасность принятия неверных решений в отношениях с коллегами и партнёрами. Негативная оценка Нептуна указывает на вероятность возникновения нереалистичных планов, идей, решений, а Венера с Марсом будут способствовать попыткам всё это реализовать (с понятным результатом). Это относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, и такое положение сохранится до наступления третьей декады, до 20 апреля. Затем на Львов начнут действовать гармоничные аспекты Юпитера, Плутона, Меркурия и Марса, и ситуация полностью выправится. Судя по гороскопу, в третьей декаде Львы получат достаточное количество внутренних и внешних ресурсов, и это значительно увеличит их активность, а эффективность их действий будет нарастать. Соответственно, рекомендуется в течение первых двух декад экономить свои силы, приберегая их до более благоприятной обстановки. Гороскоп указывает, что в первые две декады Львам лучше действовать коллективно, не проявляя самостоятельности, но, начиная с 20 апреля, возникнут благоприятные условия для индивидуальной деловой активности и проявления инициативы. Также в третьей декаде Львы смогут успешно использовать свои лидерские качества – хотя в промежуток 22 – 23 апреля лучше этого не делать (а также не обращаться к руководству). Продвижение в карьере наиболее вероятно в первой декаде, затем прогноз всё более ухудшается. Прогноз по финансам на весь апрель отрицательный.

В первой декаде апреля у Львов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами трудности могут возникнуть в промежуток 5 – 7 апреля (на остальные дни прогноз положительный).

У Львов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно неблагоприятный. Отдельные успехи могут быть достигнуты 4, 5, 8 апреля. Финансовая деятельность оценивается негативно.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся положительным прогноз по финансовой деятельности. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и основной работе благоприятный, за исключением промежутка 16 – 17 апреля.

У Львов-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 13 – 15 апреля. Прогноз по финансам отрицательный.

В третьей декаде у Львов-мужчин сохраняется положительный прогноз для финансовой деятельности. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими партнёрами характеризуется как успешная, за исключением промежутка 28 – 27 апреля.

У Львов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными и далёкими партнёрами. Прогноз по финансам остаётся прежним, негативным.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на апрель преимущественно благоприятный, правда, это не относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Соединение Сатурна с Ураном создаст значительные препятствия в этом направлении и неблагоприятные условия для дальних поездок, командировок. Девам могут грозить различные неприятности в пути. При попытке обсуждения с партнёрами планов предстоящей деятельности тоже могут возникать помехи, как технического характера, так и в виде недоразумений в общении, взаимного непонимания, невозможности найти компромисс. Рекомендуется всю это работу перенести на более подходящее время. Прогноз по выполнению основной работы положительный. Некоторые трудности могут возникнуть 7 – 8 и 14– 15 апреля. В первом случае Девы, вероятно, не получат того, на что рассчитывали или их ожидает мелкая, но неприятная потеря. Во втором случае, в выходные, лучше не заниматься деловыми вопросами, нежелательна встреча с коллегами или руководством и не рекомендуется что-либо менять в своей работе (в том числе приступать к новой деятельности). Прогноз по финансам благоприятный, за исключением промежутка 13 – 15 апреля. В эти дни возможны тайные действия, направленные против Дев, следует убедиться в безопасности финансов, а также не выполнять никакой финансовой работы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется большей частью как успешное, но в промежутки 7 – 11 и 19 – 23 апреля в работе ожидаются затруднения. В обоих случаях, под влиянием Меркурия и Луны, сознание Дев окажется расстроенным и не способным к кропотливой сосредоточенной работе. Неподходящее время для ведения переговоров, заключения договоров и соглашений.

У Дев-женщин апрель для работы в основном не подходит. Главную роль в этом месяце будет играть напряжённый аспект Юпитера и Венеры, а также соединение Сатурна с Ураном. Текущая деятельность в этот период будет приносить разочарования, попытки исправить положение будут только ухудшать его, возможно, Девы примут за основу действий неосуществимые фантазии и, поэтому, чем энергичней будут пытаться достичь успеха, тем больший ущерб получат. Гороскоп даёт полностью негативный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Период не подходит для начала нового проекта, обновления деятельности, административных, организационных преобразований. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный до 28 апреля. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. В дороге возможны небезопасные происшествия. Ведение переговоров тоже лучше перенести на более стабильный период. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Период подходит для выполнения текущей работы, и непригоден для начала долгосрочного проекта. Напряжённый аспект Меркурия с Ураном указывает на возможность возникновения неожиданных помех, появление ложных перспектив, неблагоприятных обстоятельств для обновления производства, смены направления деятельности. Также в апреле не рекомендуется менять работу, должность. Некоторых успехов Девы могут достичь в промежутки 1 – 4, 18 – 20, 28 – 30 апреля. Для решения финансовых вопросов тоже подходят только ограниченные промежутки: 2 – 4, 13, 18 – 20, 29 – 30 апреля.

В первой декаде апреля у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе ожидаются затруднения 7 – 8 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами до 7 апреля благоприятный, а на остальные дни отрицательный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно.

У Дев-женщин прогноз по основной работе полностью отрицательный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами на 1 – 4 апреля оценивается положительно, а далее негативно. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность прогнозируются как неудачные.

Во второй декаде у Дев-мужчин, за исключением 14 – 15 апреля, положительно характеризуется основная работа. Прогноз по финансовой деятельности такой же. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным до 18 апреля, и неудачным в остальные дни. Прогноз по работе с далёкими партнёрами остаётся негативным.

У Дев-женщин относительно успешным будет сотрудничество с местными деловыми партнёрами: трудности ожидаются только 12 и 14 – 15 апреля. Для решения финансовых вопросов подходят 13 и 18 – 20 апреля. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью положительно характеризуется сфера финансов. Прогноз по выполнению основной работы тоже благоприятный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит начало декады, 21 – 23 апреля, и благоприятны остальные дни. Прогноз по взаимодействию с взаимодействия отрицательный.

У Дев-женщин прогноз по выполнению основной работы полностью отрицательный. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 29 – 30 апреля, а для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами промежуток 28 – 30 апреля.

Весы

У Весов-мужчин в астрологическом фоне апреля значительную роль будет играть напряжённый аспект Урана с Меркурием. Этот аспект негативно повлияет на умственные способности Весов, вызовет затруднения с получением и обработкой информации, проявится в общении с коллегами и партнёрами, при ведении переговоров, в посреднической деятельности, в массовых мероприятиях. В делах будут возникать различные задержки, рассогласованность действий, неразбериха, возможны поломки техники, оборудования, транспорта. Также месяц не подходит для обновления производства, организационных, административных изменений, смены направления деятельности. По этой причине гороскоп даёт негативный прогноз по выполнению основной работы. В течение всего месяца возможны только небольшие разовые успехи. Особенно выделяется промежуток 24 – 25 апреля, который может оказаться очень удачным для продвижения в делах. Это может быть неожиданно благоприятный ход событий, а также в этот момент Весы могут получить поддержку от влиятельных лиц, руководства или неких посторонних. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже на весь месяц отрицательный (кроме 1 – 2 апреля). Рекомендуется всю работу свести к минимуму, ничего важного не предпринимать. Период не подходит для обращения в официальные органы, юридические организации. Работа с далёкими деловыми партнёрами будет идти преимущественно успешно. Здесь негативно отмечены только два промежутка: 5 – 6 и 15 – 18 апреля. В обоих случаях Весы окажутся под негативным влиянием Нептуна, и будут принимать неправильные решения из-за неверной оценки ситуации и тайных действий недоброжелателей. Прогноз по финансам на первые две декады в основном положительный, а на третью неблагоприятный.

У Весов-женщин гороскоп на апрель большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Ураном обеспечат Весам возможности для успешной интеллектуальной деятельности, исследований, планирования, делового общения, ведения переговоров и применения своих творческих способностей. Весы должны будут удерживать разумный баланс между стремлением реализовать свои идеи и рациональностью. Период подходит для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей тоже на весь месяц благоприятный (хотя гороскоп указывает, что 13 апреля возникнут трудности в деловом общении. На всякий случай, на этот день лучше не планировать важных разговоров). Период подходит для укрепления отношений с коллегами, совместного продвижения в работе, проведения прогрессивных административных, организационных преобразований. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно благоприятный. Трудности ожидаются в промежутки 5 – 7 и 15 – 18 апреля. В первом случае обстоятельства будут складываться вопреки намерениям Весов, и они будут неправильно понимать, что происходит. Во втором промежутке против них будет действовать субъективный фактор: по гороскопу, в эти дни следует ожидать тайных действий недоброжелателей. Следует опасаться мошенничества. Финансовая деятельность тоже характеризуется как успешная, за исключением промежутка 18 – 21 апреля. Под влиянием негативного Марса Весы в это время будут склонны к импульсивным поступкам и неразумным решениям.

В первой декаде апреля у Весов-мужчин прогноз по выполнению основной работы негативный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами, кроме 1 – 2 апреля, тоже оценивается как неудачное. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 5 – 7 апреля. Для решения финансовых вопросов не подходят 1 и 8 – 10 апреля.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (полностью положительный). Такой же позитивный прогноз гороскоп даёт для основной работы. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности ожидаются 5 – 6 апреля. Прогноз по финансам полностью положительный.

Во второй декаде у Весов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит только промежуток 17 – 18 апреля. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут в промежуток 15 – 18 апреля.

У Весов-женщин прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся благоприятным. В основной работе небольшие затруднения могут возникнуть 13 апреля. Финансовая деятельность до 18 апреля характеризуется как успешная, а далее как неудачная. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 15 – 18 апреля.

В третьей декаде у Весов-мужчин прогноз для основной работы, за исключением 24 – 25 апреля, остаётся негативным. Сотрудничеству с местными деловыми партнёрами характеризуется отрицательно. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже в основном неблагоприятный, а прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами положительный.

У Весов-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, основная работа и финансовая деятельность (кроме 21 апреля).

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на апрель не очень благоприятный, особенно третья декада, когда на Скорпионов начнут воздействовать напряжённые аспекты Меркурия с Солнцем и Ураном, а также Венеры и Марса. Поэтому важную работу лучше делать, не откладывая на потом. При этом в промежуток до 7 апреля Скорпионам следует работать в коллективе, не принимая на себя ответственности за решения, а затем, до 19 числа, гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе. 19 апреля и далее с 24 числа и до конца месяца одиночная деятельность опять оценивается негативно. Прогноз по основной профессиональной деятельности до 19 апреля преимущественно положительный, хотя начинать серьёзный длительный проект не рекомендуется. Возможна успешная подготовительная работа, проведение организационных, административных изменений, решение текущих задач. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный на первую декаду, относительно положительный на вторую декаду и негативный на третью. В первую декаду, под влиянием Юпитера и Урана, Скорпионы могут расширить сферу деловых интересов, воспользоваться в работе благоприятным стечением обстоятельств, открыть новое направление деятельности и подготовить фундамент для будущих успехом, в том числе, произвести обновление производства, методов работы. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами более-менее подходит середина месяца – с 7 по 23 апреля (здесь будут возникать кратковременные затруднения, но в целом ситуация сложится благоприятная). Начало и конец апреля для этой деятельности не рекомендуются. Прогноз по финансам в основном неблагоприятный. Месяц не подходит для серьёзной работы.

У Скорпионов-женщин третья декада тоже оценивается как преимущественно непригодная для работы, а первые две – как относительно благополучные. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь трудности ожидаются 3, 20 – 21 и 25 – 30 апреля. В начале месяца, под влиянием Венеры, Скорпионы будут испытывать расслабленность и нежелание работать. В этом состоянии принимаемые решения могут оказаться недостаточно глубокими, поэтому от ответственной деятельности в этот день лучше отказаться. В выходные (20 – 21 числа) опять же Венера будет всячески отвлекать от работы, создавая разнообразные помехи. В конце месяца Скорпионы окажутся под влиянием объективных обстоятельств, затрудняющих работу, а также могут столкнуться с враждебными действиями против себя. В это время возможны интриги внутри коллектива, мошенничество со стороны партнёров или негативное влияние посторонних лиц. Основная работа в первые две декады, а точней, до 25 апреля, будет идти успешно, хотя с некоторыми трудностями (которые ожидаются 1 – 3, 10 и 20 – 21 апреля). На период с 25 апреля и до конца месяца прогноз отрицательный. Почти такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, но здесь третья декада характеризуется как успешная. Неблагоприятными будут промежутки 1 – 2, 9 – 10, 21 – 22 апреля (все из-за Венеры). Прогноз по финансам преимущественно неблагоприятный: в апреле возможны только разовые, кратковременные успехи. Соединение Плутона с Нептуном потребует от Скорпионов повышенной осторожности.

В первой декаде апреля у Скорпионов-мужчин полностью положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе тоже благоприятный. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 7 – 10 апреля, а для решения финансовых вопросов – промежуток 7 – 9 апреля.

У Скорпионов-женщин в основной работе проблемы ожидаются 1 – 3 и 10 апреля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 1 – 2 и 9 – 10 апреля. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности возникнут 3 апреля. Прогноз по финансам, кроме 1 – 2 апреля, негативный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин основная работа оценивается положительно до 19 апреля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами неблагоприятен на 12 – 13 и 20 апреля (остальные дни оцениваются положительно). Для взаимодействия с далёкими партнёрами неблагоприятны 14 – 15 и 19 апреля. Финансовая деятельность оценивается негативно.

У Скорпионов-женщин, кроме 20 апреля, положительно характеризуется основная деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами благоприятный. Финансовая деятельность оценивается негативно, за исключением 19 апреля.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин практически для всей деятельности прогноз отрицательный. Разовый успех может быть достигнут в работе с далёкими деловыми партнёрами в промежуток 21 – 23 апреля.

У Скорпионов-женщин, за исключением 21 – 22 апреля, положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для основной работы и взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только 23 апреля. Прогноз по финансам полностью отрицательный.

Стрелец

В апреле гороскоп у Стрельцов-мужчин благоприятный, но за исключением третьей декады в отношении финансов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. В течение первых двух декад Стрельцам будет оказывать поддержку гармоничный аспект Юпитера с Сатурном, но 19 апреля он перестанет действовать, и на первый план выйдет негативное влияние соединения Плутона с Сатурном. А, кроме того, в третью декаду на Стрельцов будут влиять напряжённые аспекты Меркурия с Ураном и Нептуном, которые снизят эффективность умственной работы и значительно затруднят работу с партнёрами. Поэтому всю важную деятельность по указанным направлениям рекомендуется завершить до 19 числа. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей практически на весь месяц благоприятный. Сатурн и Юпитер будут способствовать укреплению положения Стрельцов, продвижению в карьере, созданию фундамента будущих успехов. В этот период возможно получение ответственного задания. Стрельцы достигнут полного взаимопонимания с руководством, и могут получить необходимую помощь. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается положительно на весь месяц, кроме промежутка 26 – 27 апреля. В эти дни Венера испортит деловые отношения Стрельцов с партнёрами или коллегами, но также могут возникнуть и объективные причины, нарушающие текущую деятельность. Желательно не планировать на это время ничего важного, а также не искать поддержки. Гороскоп даёт положительную оценку одиночной, самостоятельной деятельности Стрельцов на весь апрель, а для коллективной работы подходит промежуток 3 – 18 апреля.

У Стрельцов-женщин апрель в профессиональном плане будет неудачным месяцем. В течение всего периода в астрологическом фоне будет преобладать негативное влияние аспектов Сатурна с Меркурием и Ураном. Аспекты указывают на большую нагрузку в текущей работе или возникновение посторонних обстоятельств, усложняющих и затрудняющих профессиональную деятельность Стрельцов, и вынуждающих тратить дополнительные силы и другие ресурсы. Также в этой ситуации окажется невозможным расширение сферы деловых интересов, обновление производства, смена направления деятельности. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Судя по гороскопу, деятельность в этих направлениях лучше вообще прекратить. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами более благоприятен: здесь проблемы ожидаются в ограниченные промежутки: 4, 9 – 13 и 21 апреля. В первых двух случаях на Стрельцов будет негативно влиять Нептун, поэтому желательно не принимать окончательного решения в эти дни и, кроме того, нужно опасаться обмана и тайных действий недоброжелателей. 21 числа рекомендуется не отправляться в командировку и не начинать ничего нового. Работу с финансами желательно перенести на вторую половину месяца: с 17 апреля прогноз становится полностью положительным, и чем дальше, тем лучше. В первой половине проблемы в этой сфере ожидаются 4, 9 – 13 и 15 – 16 апреля.

В первой декаде апреля у Стрельцов-мужчин прогноз по основной деятельности положительный, за исключением промежутка 8 – 9 апреля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности ожидаются 1 и 8 – 9 апреля, а при работе с финансами – 1 числа.

У Стрельцов-женщин для сотрудничества с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов подходят только промежутки 1 – 3 и 5 – 7 апреля. Основная деятельность и работа с местными партнёрами оцениваются полностью отрицательно.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз для работы с местными деловыми партнёрами и основной деятельности. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается положительно на промежуток 13 – 18 апреля, и негативно на начало и конец декады. Для решения финансовых вопросов не подходят 15 и 19 – 20 апреля.

У Стрельцов-женщин прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на промежуток 11 – 13 апреля, и положительный на остальные дни. Для финансовой деятельности подходит только вторая половина декады, с 17 числа. Прогноз по основной деятельности и взаимодействию с местными деловыми партнёрами остаётся полностью негативным.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (за исключением 26 – 27 апреля). Прогноз по работе с далёкими партнёрами и финансовой деятельности полностью отрицательный.

У Стрельцов-женщин сохраняется негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность оценивается полностью положительно, а взаимодействие с далёкими партнёрами – положительно, за исключением 21 апреля.

Козерог

Гороскоп на апрель у Козерогов-мужчин в профессиональном плане благоприятный, но астрологический фон сформируется из краткодействующих гармоничных и напряжённых аспектов, поэтому значительных успехов в работе Козероги не достигнут. Правда, в последней декаде, с 19 числа, на них начнёт влиять соединение Юпитера с Плутоном, которое указывает на значительные перемены в жизни и, кроме того, обещает успех в финансовой сфере. По этой причине решение серьёзных финансовых вопросов желательно отложить на период с 19 апреля. До этого момента финансами можно будет заниматься в начале месяца, до 9 апреля, а в середине периода обстановка окажется преимущественно неблагоприятной. В основной профессиональной деятельности дела будут идти успешно. Некоторые (небольшие) сложности будут возникать эпизодически – 7, 13, 20, 26 – 27 апреля. В выходные, 14 – 15 апреля, у Козерогов ожидается интеллектуальный подъём и некое достижение – в умственной деятельности или в общении с коллегами, партнёрами. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное, а трудные дни совпадают с указанными для основной работы. Положительная оценка выходных тоже совпадает. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже можно считать благоприятным, хотя в промежутки 4, 9 – 10, 13 – 14 и 21 апреля тоже возможны некоторые затруднения. Здесь главная проблема возникнет 13 – 14 апреля – во время делового общения с коллегами или руководством. Рекомендуется в этот момент проявлять сдержанность в эмоциях, избегать споров, не давать обещаний и не подписывать обязывающих документов.

У Козерогов-женщин для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит первая половина месяца. В этот период, до 16 числа, на них будет воздействовать напряжённый аспект Урана с Сатурном, препятствующий расширению сферы деловых интересов и развитию старых деловых отношений. Козероги могут попытаться улучшить положение, но существенных результатов не достигнут. Ситуация изменится во второй половине апреля, когда в гороскопе будут преобладать гармоничные аспекты. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь месяц. Здесь только промежуток 16 – 17 апреля неблагоприятен для работы, из-за чего всю деятельность рекомендуется сократить до минимума, и не предпринимать в эти дни ничего важного. С 18 апреля на Козерогов начнёт благотворно воздействовать соединение Юпитера с Плутоном, которое резко повысит эффективность работы, а также, вероятно, внесёт значительные коррективы в деятельность Козерогов. То же самое относится к финансовой деятельности: с 18 числа наступит наиболее подходящее время для решения финансовых вопросов, в том числе оставшихся с прошлых периодов. Перед этим, в промежуток 13 – 17 апреля заниматься финансами не рекомендуется: против этого будут выступать Солнце, Сатурн и Венера, поэтому велика вероятность потерь и неудач. Работа с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как преимущественно успешная. Здесь сложности ожидаются только в промежутки 7 – 8 и 17 – 20 апреля. В эти период, из-за влияния Луны, либо нельзя будет заниматься хозяйственными вопросами, либо хозяйственные вопросы помешают успешной работе с партнёрами.

В первой декаде апреля у Козерогов-мужчин положительно оцениваются основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами. Помехи в этот период будут несущественными. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности одинаковый: неблагоприятными будут промежутки 4 и 9 – 10 апреля. У Козерогов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе. При взаимодействии с местными партнёрами проблемы ожидаются 7 – 8 апреля. При решении финансовых вопросов небольшие трудности возможны в промежуток 4 – 5 апреля.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин прогноз по основной работе в целом положительный, а некоторые сложности могут возникнуть 13 и 20 апреля. Для решения финансовых вопросов не подходит период 13 – 17 апреля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное, за исключением 20 апреля, а при работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 14 –15 числа.

У Козерогов-женщин в основной работе негативно оценивается промежуток 16 – 17 апреля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным до 17 апреля. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 13 – 17 апреля. Для решения финансовых вопросов неблагоприятный период тот же: 13 – 17 апреля.

В третью декаду у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по финансам. Основная работа оценивается как успешная, кроме промежутка 26 – 27 апреля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности возможны тоже 26 – 27 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятный.

У Козерогов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе и финансам. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное. При взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие затруднения возможны 29 апреля.

Водолей

В апреле гороскоп у Водолеев-мужчин преимущественно благоприятный, хотя в основной работе в первой декаде ожидаются трудности. 3 и 8 – 9 апреля напряжённые аспекты Меркурия и Сатурна создадут внешние и внутренние препятствия для работы, у Водолеев временно снизится интеллектуальный потенциал, а обстоятельства будут мешать эффективному деловому общению. Эти дни не подходят для принятия важных решений и начала нового проекта. Кроме того, 12 апреля ожидаются трудности в общении и возможны проблемы с транспортом. В этот день не рекомендуется обсуждать с коллегами деловые проблемы, а также он непригоден для визитов. Также для переговоров и сложной умственной деятельности не подходит 30 апреля, когда негативное влияние Меркурия усилится, и возникнут проблемы с получением информации. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти полностью положительный. Только 10 и 12 апреля напряжённые аспекты Солнца с Сатурном и Венерой создадут неблагоприятные условия для контактов с партнёрами, делового общения и подписание документов. Рекомендуется всю эту работе выполнить в другие дни. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Не подходят для этой работы промежутки 1, 7 – 9 и 20 – 24 апреля. Здесь тоже отрицательную роль сыграют напряжённые аспекты Меркурия с Ураном и Нептуном. Водолеи должны будут критически оценивать идеи и предложения с точки зрения их исполнимости и перспективности. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно положительный, с постепенным улучшением к концу месяца, а неблагоприятные моменты совпадают с приведёнными выше: 1, 7 – 9, 20 – 24 апреля.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Юпитера с Венерой и Сатурном создадут благоприятные условия для совместной деятельности и расширения сферы деловых интересов, укрепления деловых отношений, заключения договоров, соглашений, начала долгосрочного проекта. Также период подходит для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Гороскоп положительно оценивает участие в массовых мероприятиях, привлечение к работе общественных организаций, усиление социальных контактов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный на промежуток 4 – 24 апреля. В начале и конце месяца Солнце создаст неблагоприятную обстановку для продвижения в делах: действия Водолеев будут наталкиваться на непреодолимые препятствия. Рекомендуется не тратить свои ресурсы, лучше перенести работу на более подходящее время. Кроме того, в конце месяца период окажется неблагоприятен для изменений: замены оборудования, смены направления деятельности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется положительно только для середины месяца, промежутка 13 – 22 апреля. До и после этого периода аспекты Плутона и Сатурна будут создавать значительные препятствия работе. Не рекомендуется отправляться в командировки, дальние поездки: в дороге возможны неприятные происшествия. В целом, в апреле в работе не следует проявлять инициативу и принимать на себя ответственность, когда в работе возникают сложности.

В первой декаде апреля у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе преимущественно отрицательный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается в основном как успешное, но 3 и 9 – 10 апреля возможны затруднения. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами большей частью негативный. В сфере финансов проблемы ожидаются 1 и 7 – 9 апреля.

У Водолеев-женщин полностью положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе на промежуток 1 – 4 апреля негативный, а на остальные дни благоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами, за исключением 12 апреля. Прогноз по финансовой деятельности также положительный (кроме 14 апреля). При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности возможны 12 и 19 – 20 апреля.

У Водолеев-женщин остаётся полностью положительным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа тоже характеризуется как успешная. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит только промежуток 11 – 12 апреля. Прогноз по решению финансовых вопросов полностью отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин полностью положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе проблемы ожидаются 30 апреля. Прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами до 25 апреля отрицательный, а далее до конца месяца положительный.

У Водолеев-женщин по-прежнему благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы подходит только промежуток 21 – 24 апреля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

Рыбы

В апреле у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане практически полностью благоприятный. Главную роль в астрологическом фоне играют гармоничные аспекты Солнца, Меркурия и Венеры, а напряжённые аспекты, хотя и присутствуют, проявятся незначительно. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Гармоничные аспекты Меркурия обеспечат высокую работоспособность и продуктивные деловые отношения с коллегами, руководством, партнёрами. Продвижение в работе будет не слишком впечатляющим, но стабильным, а достигнутые результаты послужат прочным фундаментом для последующей деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами также будет успешным, с постепенным улучшением во второй половине апреля. Меркурия с Юпитером будут способствовать расширению сферы деловых интересов, установлению новых деловых связей, успешному ведению переговоров и заключению контрактов. Период подходит для обращения в официальные органы и юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, особенно, на вторую половину месяца, с 13 апреля. Рекомендуется всю важную деятельность перенести на период после этой даты. Такой же прогноз гороскоп даёт и по решению финансовых вопросов, соответственно, рекомендации те же. В первой декаде Рыбам не следует действовать самостоятельно и проявлять инициативу. Одиночную деятельность гороскоп оценивает положительно только на вторую и третью декады.

У Рыб-женщин первая декада апреля неблагоприятна для выполнения основной работы, финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы ситуация начнёт исправляться 10 числа, а с 14 апреля значительно улучшится. Точно такой же прогноз гороскоп даёт по решению финансовых вопросов, а взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается немного хуже, но тоже положительно. В то же время при работе с далёкими партнёрами 15 – 16 апреля Рыбам не следует торопиться принимать решение, поскольку скорей всего оно окажется неверным. Рыбы в этот момент будут располагать искажённой информацией, и не смогут её проверить. Поэтому принятие решения лучше перенести на другие дни. В промежуток 22 – 24 апреля не рекомендуется заключать договор и начинать новое дело. Рыбы в этот период столкнутся с объективными препятствиями, которые не позволят им продвинуться в работе. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь месяц. Марс, Солнце и Меркурий обеспечат условия для динамичной работы в течение всего периода. Период подходит для интеллектуальной деятельности, исследований, планирования, ведения переговоров, заключения договоров. Хороший период для установления новых связей, реализации идей, деловых визитов. Положительно оцениваются перспективы обращения в официальные органы и юридические организации. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа характеризуется как успешная, начиная со второй декады.

В первой декаде апреля у Рыб-мужчин прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением 7 апреля. В финансовой деятельности небольшие трудности ожидаются 5 и 7 апреля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в целом также будет успешными, но 5 – 6 апреля могут быть незначительные осложнения.

У Рыб-женщин в первую декаду благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная профессиональная деятельность, взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов будет неудачным.

Во второй декаде у Рыб-мужчин выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность оцениваются полностью положительно.

У Рыб-женщин сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет в основном успешным. Прогноз по выполнению основной работы и финансам полностью положительный. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами некоторые трудности возможны 15 – 16 апреля.

В третьей декаде у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный, но возможны незначительные трудности.

У Рыб-женщин остаётся полностью благоприятным прогноз по выполнению основной работы и финансам. При работе с местными деловыми партнёрами возможны небольшие затруднения, а для сотрудничества с далёкими партнёрами не подходит промежуток 22 – 24 апреля.

Москва, Денис Вербицкий

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