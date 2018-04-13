«Жесткий газ». Как ни странно, эта дикая формулировка предыдущего губернатора о структуре упавшего на нас метеорита, стала для региона этакой судьбоносной «оговорочкой по Фрейду».

Этой очередной пыльной и некрасивой весной в Челябинске, на фоне апатии населения по причине нестабильности на работе, гадкого воздуха и безобразной воды, что течет из кранов, и неоправданного оптимизма властей по поводу проведения в Че саммитов ШОС и БРИКС, присоединяю свой голос к жиденькому хору скептиков: ничего хорошего нас не ждет ни в случае косметического преображения областного центра для приема высоких гостей, ни в случае, если через год, ввиду осложнения экоситуации, саммиты перенесут да хотя бы к соседям – в Пермь или экс-крепость Оренбург.

Потому что деньги сами по себе – бумажки, если к ним не приложены мозги и компетенции. Я бы сказала – местных предпринимателей и интеллектуалов, но поскольку и тех, и других додавили в течение последних лет шести окончательно, мои претензии в данном случае – к властям.

Как многие грустные деятели, я не верю, что Дубровский и Тефтелев способны преобразить город и жизнь горожан на деньги, выделенные Путиным. Они сидят на тронах уже почти столько же, сколько и Юревич, и что? По результатам – нет даже юревичского выхлопа. Более того, ситуация – экономическая, экологическая, социальная стали напряженнее.

Судя по артикуляции этих правителей, выхода из нее они не знают. Все вопросы прессы и населения игнорируют: отстаньте и заткнитесь, мол, истерички проклятые, – воздух соответствует нормам грязи, вода – тем более, деревья быстро не растут, свалку закроем, разрез закопаем, ГОК построим. И будет вам счастье, особенно, если прекратите курить, ездить на личном автотранспорте – будете бороздить просторы Че в общественных «капсулах смерти», а еще лучше – вообще не будете выходить из дома…

Но дело в том, что так себя ведет уже не первое поколение южноуральской власти. И частично нынешних градоначальника и губернатора мы виним за огрехи прежних горе – госменеджеров.

Потому что если бы честолюбивый Воропаев не горел таким безумным желанием уехать на повышение в Москву, то снабжение миллионного города осуществлялось бы почти сорок лет по совершенно другой – более высокой квоте. Но этот чудесный Воропаев отказался от помощи Москвы: мы такие молодцы, что и с прежним бюджетом проживем. Ну, еще живы те, кто помнит разницу между снабжением в последний период совка Москвы и Челябинска. Да что там, – Челябинска и Свердловска. А Воропаева-то взяли таки в сытную столицу. Отряхнул этот невысокий карьерист челябинскую пыль со своих чиновных брюк и думать забыл о нуждах земляков.

Еще один чудный человек – председатель челябинского исполкома, так подружился с одним выскочкой – архитектором, что позволил ему в продуваемом ветрами городе заменить на открытые геометрические пространства старинные скверы и площади, утопавшие в зелени, красивые и любимые горожанами во многих поколениях. Этот председатель застрелился. Но наследие его товарища пугает своей аскетичностью гостей и жителей Че до сих пор.

Дюжину лет просидевший в мэрском кресле Тарасов кроме пары кварталов (если считать по всему городу) перестроенных хрущевок да страшенных фонтанов ничего после себя не оставил.

Юревич бездарно перекроил дороги и вырубил последние кусочки зеленых легких города.

При Вадиме Соловьеве, правда, закрыли постыдную для всей страны Карабашмедь и не построили – зур рахмат, Вадим Палыч, Южноуральскую АЭС. Да еще начали культурную жизнь города и области, хоть по капле, но обогащать. Но в остальном правление этого господина тоже отличалось гнусностью нравов. Ведь именно тогда Че завладела «калининская семья» (мэр Тарасов также немало поспособствовал развитию событий по сценарию Аристова и К). Но все равно это не самый плохой экономический результат: ЧЭМК и Ариант работают, и не только небо коптят, но и рыбу с колбасой, так сказать, к столу земляков…

А вот «всенародно избранный» Петр Сумин, что не пущал в область мародеров, на самом деле запустил сюда акул империализма. Дерипаску – не мне вам рассказывать, в каком состоянии с тех пор УралАЗ.

Но, главное, отдал Челябинский угольный бассейн в руки Струкова. Так что все проблемы, что существуют сейчас у населения по вине нерекультивируемого собственником Коркинского разреза – эта эколого-экономическая бомба, заложенная управленцем Суминым. Ну, а его преемник область добил – запустил в регион жесткача Алтушкина…

В общем, чтобы решить нынешний клубок проблем Че и области, федералам нужно как- то переломить ситуацию с дорогами и дураками во власти.

Не везет Южному Уралу с правителями. После Бейвеля (а этот француз случился сто лет назад) во властной парадигме плодятся очковтиратели и трусы, причем, страдающие неизлечимой, возможно заразной и крайне острой формой некомпетенции.

В принципе, нам – изнуренным бессилием власти и собственной задрипанной жизнью южноуральцам нужно, как в Древней Руси (а покажем всей стране, как крепить скрепы!), побить челом президенту Владимиру: мол, не нужно нам больше кадров с Уралвагонзавода. Дайте вече народное собрать и пригласить на княжение… да хоть Андрея (Ильича) Комарова. Он свою адекватность, компетентность и продвинутость доказал тем, что разорился, но таки построил производство мечты, точнее, белой металлургии. И, скорее всего, любой его «начальник транспортного цеха» будет лучше выдвиженца Дубровского – мэра Тефтелева.

Опять же культурный уровень населения такой губер способен поднять – как бывший администратор «Сатирикона» перевезет этот скандальный проект из столицы в Москву – и вам будет дешевле Райкина содержать, и Ленинский район Челябинска, где оборудуют под нужды звезд заброшенный ДК, сменит имидж с рабочей слободки на нью- Бродвей.

А если не понравится нам Комаров, соберем еще одно вече и пригласим вообще варяга – например, Леонардо ди Каприо. Под такого-то правителя не то что Конгресс – холл, целый Дубай отгрохаем…

И будет нам счастье…

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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