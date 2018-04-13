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Четверг, 19 апреля 2018, 18:55 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Не молчи! В Челябинске объявлен народный референдум

Челябинскому отделению РИА «Новый День» исполнилось 14 лет. Все эти годы мы считали одной из главных задач доносить до власти проблемы, более всего волнующие жителей Челябинской области, и озвучивать южноуральцам позицию чиновников и депутатов. То есть занимались тем, что и должны делать СМИ – осуществлять связь между властью и обществом. Однако в последнее время связь все чаще становится односторонней: южноуральцы активно посылают чиновникам сигналы своего недовольства, а те не реагируют, точнее – игнорируют и протесты, и инициативы. И откликаются только на распоряжения «сверху».

Поэтому «Новый День» решил взять на себя еще одну функцию – интерактивный срез общественного мнения. Ведь не секрет, что сегодня соцопросы зачастую используют не для отражения реальной картины, а для навязывания населению «правильной» точки зрения. Ну, и для самоуспокоения власти.

Для того, чтобы все интересующиеся могли получать четкое представление о том, что действительно думают южноуральцы по самым острым вопросам, РИА «Новый День» начинает новый проект «Народный референдум».

И начнем мы с самой актуальной проблемы – экологии.

14 апреля общественное движение «Челябинск, дыши!» собирается провести народный сход и, в числе прочего, потребовать отставки губернатора Бориса Дубровского, не просто игнорирующего, но и, по мнению общественников, своими действиями или бездействием, усугубляющего ситуацию.

А «Новый День» предлагает своим читателям оценить вклад губернатора в решение экологических проблем региона, выбрав один из предложенных ниже ответов:

Дубровский значительно улучшил экологическую ситуацию в Челябинске

Дубровский старается, но у него ничего не получается

Действия Дубровского для улучшения ситуации – это «пыль в глаза», на деле ничего серьезного не предпринимается

Дубровский до сих пор не подозревает, что существуют экологические проблемы

Дубровский идет на поводу у олигархов, готовых ради выгоды «отравить» и уничтожить все вокруг

При Дубровском экологическая ситуация в Челябинске ухудшилась до критической

Проголосовать можно здесь.

Вы можете так же озвучить свой вариант оценки работы губернатора по решению экологических проблем: предложения оставляйте в комментариях в соцсетях или присылайте на e-mail: nrchel@mail.ru с пометкой «Референдум».

Высказать свою позицию можно до 28 апреля.

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