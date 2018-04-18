Путин назвал Челябинск и Магнитогорск в числе самых загазованных городов России

Челябинск и Магнитогорск вошли в число российских городов с самым грязным воздухом по версии президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологические проблемы крупных промышленных центров обсуждались на встрече президента с членами правительства в Ново-Огарево. Было отмечено, что основные загрязнители находятся в крупных промышленных центрах.

К городам «особого экологического внимания» Путин отнес Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, где фиксируется наибольший объем выбросов в атмосферу.

Кроме того, был поднят вопрос загрязнения предприятиями водных источников.

Челябинск, Светлана Намская

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