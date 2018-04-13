Южноуральские чиновники без конкурса отдали коммерсантам тысячи квадратных метров недвижимости на полвека

В Брединском районе администрация отдала в аренду юрлицу 7,6 тысячи «квадратов» недвижимости на 49 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе осуществления прокурорского надзора установлен факт незаконного предоставления администрацией Андреевского сельского поселения Брединского района юридическому лицу в аренду 4-х нежилых зданий, общей площадью 7 тысяч 675,8 квадратных метров, на 49 лет в нарушение требований законодательства о защите конкуренции.

В соответствии с действующим законодательством муниципальное имущество могло быть предоставлено в аренду только по результатам торгов. Однако органом местного самоуправления договор аренды в отношении нежилых помещений заключен без проведения установленных законом конкурентных процедур.

Указанные обстоятельства повлекли нарушение прав других субъектов предпринимательской деятельности, и послужили основанием для обращения прокуратуры области в арбитражный суд с требованиями о признании данного договора недействительным, возврате всего полученного по сделке.

По результатам рассмотрения искового заявления арбитражным судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.18

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