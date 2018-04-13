Управляющую компанию наказали за ненадлежащее содержание дома

В Челябинской области управляющая компания заплатит штраф за ненадлежащее содержание многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Верхнего Уфалея обратились жители дома№7 по улице Победы, пожаловавшиеся на обслуживавшее их ООО «ЖЭУ №3».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в квартирах второго подъезда дома отсутствует холодное водоснабжение по причине разморожения общедомового трубопровода холодного водоснабжения, который проходит под полом. Фундамент, стены, потолок, лестничные марши подъезда находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют электрические защитные коробки на отключающих электрических устройствах, отсутствуют лампочки и радиатор отопления.

Прокурором города в отношении директора ООО «ЖЭУ №3» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого мировым судьей ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, в результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены, восстановлено холодное водоснабжение, в подъездах установлены новые электрощитовые с автоматическими выключателями, радиатор, произведена замена электрических лампочек, проведены косметические ремонты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.18

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