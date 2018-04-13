В Миассе бизнес-леди обвела туристов вокруг пальца

В Миассе задержали директора турфирмы, обманувшей туристов на миллион.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщину задержали по подозрению в мошенничестве.

Ранее в полицию обратились жители Миасса с жалобой на обман: южноуральцы оплатили выбранные туры и авиабилеты, туристические поездки не состоялись. В настоящее время в ОМВД по Миассу насчитывается уже 17 жалоб, общая сумма ущерба составляет 1 миллион рублей.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции миасской полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали исполняющего директора турфирмы – жительницу южной части Миасса, 1960 года рождения, – пишет U74. – Следователи ОМВД по Миассу возбудили уголовное дело о мошенничестве».

В качестве меры пресечения для бизнес-леди избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.18

На Южном Урале ищут женщину, закопавшую младенца в лесу. / В Челябинске «скорая» протаранила легковушку. / Управляющую компанию наказали за ненадлежащее содержание дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»