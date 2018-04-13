В южноуральских ТРК нашли больше тысячи нарушений пожарной безопасности

Число нарушений пожарной безопасности в ТРК Челябинской области превысило 1 тысячу 200.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в регионе полным ходом идут межведомственные проверки торгово-развлекательных комплексов, досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта, а также иных мест с массовым пребыванием людей на предмет нарушений требований пожарной безопасности. Главное управление подводит промежуточные итоги данной работы.

Сотрудники МЧС совместно с прокурорами городов и районов сформировали реестры торгово-развлекательных комплексов (50 объектов), досуговых детских организаций (70 объектов), объектов культуры (274 объекта), спорта (104 объекта), иных мест с массовым пребыванием людей (75 объектов). Всего на территории области функционирует 573 объекта вышеуказанной категории. И все они будут проверены до конца апреля.

«Что по нарушениям. Их очень много! – рассказали в ведомстве. – Только по состоянию на 11 апреля проверено 364 объекта, в том числе все торгово-развлекательные центры. В ходе проверок выявлено 3 тысячи 473 нарушений требований пожарной безопасности, из них 1 тысяча 285 в ТРК и ТРЦ».

При этом ни один из ТРК не прошел проверку: нарушения обнаружены в каждом из них. Например, на 43-х обнаружены нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, на 32-х с автоматической пожарной сигнализацией, на 28 с системами оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, на 16 с системами автоматического пожаротушения зданий.

По всем проверкам в адрес прокуратуры будут подготовлены информации по выявленным нарушениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.18

На скользкой трассе перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие. / В Миассе бизнес-леди обвела туристов вокруг пальца. / На Южном Урале ищут женщину, закопавшую младенца в лесу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»