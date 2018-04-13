В Челябинске общественный транспорт переходит на особый режим

В течение трех дней общественный транспорт Челябинска будет работать в особом режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской мэрии, для удобства горожан в Родительский день будет усилена работа основных и организованы дополнительные маршруты.

14, 15 и 17 апреля ООО «Общественный городской транспорт» организует работу автобусного маршрута №83 «Ж/д вокзал – пос. Сухомесово». Начало движения от железнодорожного вокзала. Первый рейс – 8:00, последние рейсы в 18:02 и 18:47. Из посёлка Сухомесово последние рейсы будут отправляться в 18:49 и 19:36. Интервал движения составит 45 минут.

17 апреля будут организованы следующие автобусные маршруты:

№94 «Улица Чичерина – Градское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9:00, последний рейс от кладбища Градское – 19:00. Интервал движения – 5-10 минут;

№95 «Улица Чичерина – Преображенское кладбище», первый рейс от улицы Чичерина в 9:10, последний рейс от Преображенского кладбища – 18:42 минуты. Интервал движения – 12 минут.

ООО «ЧелябГЭТ» также будет осуществлять подвоз пассажиров к основным городским кладбищам.

Успенское кладбище

Будут усилены маршруты трамвая №3 «Завод им. Колющенко – ЧМК» и № 14 «ул. Чичерина – ЦХП».

Маршруты троллейбуса №7 «ЧМК – АМЗ», №14 «ПКиО – ЧМК», №15 «ЧМК – улица Молдавская».

Фатеевское кладбище

Дополнительные троллейбусы будут работать на маршруте №8 «ПКиО – ЧКПЗ».

Организована работа дополнительного троллейбусного маршрута №25 «Политехникум – ЧКПЗ».

Митрофановское кладбище:

Усилена работа троллейбусных маршрутов №7 «ЧМК – АМЗ» и №12 «Улица Молдавская – АМЗ».

Для подвоза горожан к остановочному пункту «Улица Чичерина» для возможности пересадки на автобусные маршруты №94 «Улица Чичерина – Градское кладбище» и № 95 «Улица Чичерина – Преображенское кладбище» будет усилена работа троллейбусного маршрута №26 «Первоозерный – улица Молдавская».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.18

Пальба по мишеням и подрывы в огне: как проходил танковый биатлон на Урале (ФОТО, ВИДЕО). / В южноуральских ТРК нашли больше тысячи нарушений пожарной безопасности. / На скользкой трассе перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»