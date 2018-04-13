На Сугомакскую пещеру повесят решетку

За вход в Сугомакскую пещеру будут брать по 100 рублей с носа.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году лицензию на право пользования Сугомакской пещерой, расположенной в Кыштымском городском округе, получило ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

На днях чиновники поделились своими планами по использованию уникального памятника природы. «В этом, в крайнем случае, в следующем году мы установим при входе во второй грот металлическую решетку, а на крутом спуске в пещеру – лестницу, – цитирует «Кыштымский рабочий» замдиректора учреждения Антонину Отверченко. – Попасть в пещеру можно будет только с экскурсоводом за плату – она составит около ста рублей с человека».

В мае волонтеры челябинского отделения Русского географического общества приступят к полной очистке скалы перед входом в Сугомакскую пещеру. В мае-июне специалисты «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» планируют углубить и сузить ручей, вытекающий из родника «Марьины слезы». Кроме того, планируется создание экологической тропы, которая соединит Сугомакскую пещеру и гору Егоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.18

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