В Челябинске кондуктор пострадала при столкновении трамвая и легковушки

В центре Челябинска столкнулись трамвай и легковушка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в первой половине дня на остановке «Алое поле». Об этом сообщают в сообществе «Подслушано: Челябинский транспорт».
По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на трамвайные пути и начал резко разворачиваться. В этот момент в него врезался трамвай.
«Пострадала кондуктор трамвая – от резкой остановки она упала и кубарем покатилась по салону, ударившись о стенку», – рассказали в сообществе. На некоторое время движение трамваев было закрыто.
Челябинск, Виктор Елисеев
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