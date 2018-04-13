Южноуралец поджег машину приятеля, «зажавшего» деньги за колку дров

Полицейские Октябрьского района расследуют уголовное дело по факту поджога автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Октябрьского района обратился 27-летний житель села Маячное и рассказал, что возле его дома горит принадлежащий ему автомобиль. Мужчина предположил, что его подожгли.

Через час полицейские задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался знакомый заявителя, ранее судимый 21-летний житель деревни Деньгино.

Как выяснили полицейские, зимой старший приятель попросил молодого человека расколоть ему дрова, за что пообещал заплатить 1 тысячу 500 рублей. Через некоторое они выпивали у общего знакомого по соседству и поругались. Один из приятелей припомнил другому о дровах и потребовал обещанные деньги, на что последний ответил, что дрова он расколол не в полном объеме и что не заплатит ему, пока тот не расколет ему остатки дров. Затем все разошлись по домам.

Однако оставшийся без обещанных денег южноуралец вернулся, подошел ко двору «должника», открыл багажное отделение автомобиля и поджог находящиеся в нем капроновые мешки, после чего скрылся. Огонь заметили соседи, которые вызвали пожарных. После того, как потерпевший заметил огонь, он понял, что это – поджог, и позвонил в полицию. Автомобиль сгорел полностью. А вместе с ним – и находившиеся в нем документы.

Задержанный дал признательные показания. Свой поступок он объяснил личной обидой к владельцу транспортного средства. В настоящее время назначена экспертиза, устанавливается ущерб от возгорания.

По данному факту следователем отдела ОМВД России по Октябрьскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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