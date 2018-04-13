Челябинским студентам пообещали отгулы за неучастие в Народном Сходе

Экоактивисты заявили о попытке отвлечь студентов от участия в Народном Сходе «Челябинск, дыши!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», студентам челябинских вузов и ссузов обещают отгулы на следующей неделе за участие в мероприятии, которое будет проходить почти одновременно с Народным Сходом 14 апреля. Об этом сообщил один из инициаторов акции протеста, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков.

«Власти подсуетились и для отвлечения внимания молодых и активных, параллельно Народному Сходу сделали мероприятие на площади Революции для студентов, обещая пришедшим отгулы на следующей неделе», – рассказал общественник. Отметим, что в анонсах мероприятий на 14-16 апреля, распространяемых пресс-службами правительства Челябинской области и мэрии Челябинска, ни о каком мероприятии на площади Революции, не говорится.

«Власть боится, что на Народный Сход соберется большое количество людей, которые заявят не только экологические требования, защищая свои конституционные права, но и, возможно, потребуют отставки самой этой власти, которая неэффективна, которая на сегодняшний день не сделала ничего для того, чтобы в нашем городе стало дышать легче, заявил Николай Сандаков, обращаясь к студентам. – Не дайте себя обмануть. Приходите в эту субботу в сквер имени Колющенко на Народный Сход и защитите свое будущее».

Напомним, Народный Сход «Челябинск, дыши!» пройдет завтра, 14 апреля, в сквере у ДК имени Колющенко. Начало в 12:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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