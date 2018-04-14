Отставка губернатора и перенесение предприятий: челябинцы объявили свои требования на Народном Сходе

Народный Сход «Челябинск, дыши!» собрал больше двух с половиной тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологическая акция протеста собралась в сквере у ДК имени Колющенко.

По оценкам участников, на Народный Сход пришли порядка 2 тысяч 600 человек из Челябинска, Копейска, Коркино и Сосновского района. При этом распространению информации о мероприятии активно противодействовали.

Так, по рассказу жительницы Копейска, в нескольких сообществах социальной сети администраторы не позволили ей разместить объявление о предстоящей акции протеста, а комментарии с этой информацией удаляли. «Посты про смог каждый день люди пишут, а о мероприятии информацию не публикуют. Как так?» – возмутилась копейчанка.

Кроме того, вчера неизвестные распространили информацию, что инициативную группу «Челябинск, дыши!» и проведение Народного Схода финансирует компания «Фортум», в последние годы увеличивающая объем выбросов в атмосферу Челябинска.

И все-таки к началу схода у арок металлоискателей довольно быстро выросли очереди. Хотя общее число участников явно разочаровало горожан: движение «Стоп-ГОК» собирает на митинги против строительства Томинского ГОКа, как правило, более 3 тысяч человек. Кстати, именно его участники оказались наиболее активными и организованными участниками и нынешнего Народного Схода.

В течение полутора часов на сцене мероприятия сменяли друг друга активисты-экологи, простые жители, певцы и танцоры. В завершение организаторы зачитали список требований участников схода, поддержанный собравшимися.

Среди экологических требований прозвучали создание современной и эффективной системы мониторинга экологической обстановки в Челябинске, перенос и модернизация вредных производств за пределы города, немедленное прекращение всех работ на площадке Томинского ГОКа, отзыв лицензий на разработку Томинского и Биргильдинского месторождений медных руд. Также южноуральцы потребовали рекультивации Коркинского разреза в строгом соответствии с действующим законодательством и наилучшими доступными технологиями.

Отдельно остановились на ужесточении условий работы предприятий в период НМУ: при 1 степени – снижение мощности на 30%, 2 степени – до 50%, 3 степени – полная остановка производств-загрязнителей, кроме объектов жизнеобеспечения.

Кроме того, участники хода потребовали ввести мораторий на вырубку деревьев в черте города, кроме санитарной рубки с обязательной заменой новыми деревьями, высаженными в этом же месте, а также высаживать ежегодно не менее 1 миллиона деревьев возрастом не менее 5 лет, более 3 сантиметров в диаметре в течение 3 лет. Работу по озеленению Челябинска должен координировать специальный чиновник – главный садовник города (по аналогии с главным архитектором и главным художником. Также в области необходимо учредить должность уполномоченного по экологическим вопросам, считают участники схода.

Не обошлось и без политических наказов. Так, требование отставки действующего губернатора Бориса Дубровского в связи с утратой доверия жителей Челябинской области южноуральцы встретили аплодисментами. Также поддержали требования проведения городского референдума по ключевым экологическим проблемам и возврата прямых выборов главы Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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