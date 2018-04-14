Талые воды взяли в плен детский сад на Южном Урале

В Челябинской области талые воды затопили детский сад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода смыла установленный вокруг образовательного учреждения забор, затопила земельный участок и подвал детского сада., расположенного в селе Медведевка Кусинского района.

Селяне винят в произошедшем чиновников: несмотря на многочисленные просьба, районная администрация так и не углубила водоотводную канаву. И это несмотря на то, что, по словам жителей, дошкольное учреждение топит каждую весну.

Чиновники по привычке винят во всем погоду. «Снег начал быстро таять, талая вода побежала мимо водоотводной канавы, забежала на территорию детского сада, – цитирует «Первый областной» первого замглавы Кусинского района Юрия Лысякова. – Ничего страшного там не случилось. Вчера и сегодня работал экскаватор, ликвидирует ситуацию. Он углубляет водоотводную канаву». Почему таяние снега в середине апреля стало для администрации сюрпризом, чиновник не объяснил. Зато пообещал вместо рухнувшего деревянного забора поставить ограждение из проволоки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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