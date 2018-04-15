В ТРЦ Миасса обвалился потолок, есть пострадавшие

В южноуральском ТРЦ потолок упал на посетительницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ЧП произошло вчера вечером в одном из отделов торгово-развлекательного центра «Слон» (Миасс).

«Произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 квадратных метров. При обрушении конструкций местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника», – уточнили в ведомстве. В соцсетях очевидцы рассказывают, что женщина была с ребенком, но пострадала только она.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Напомним, это не первое ЧП в ТРЦ «Слон». Так, около месяца назад ураганный ветер сорвал со здания часть кровли. Тогда ТРЦ лишился примерно 500 квадратных метров покрытия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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