В Челябинске такси насмерть сбило подростка

Полиция выясняет подробности смертельного ДТП в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедия произошла в субботу, 14 апреля, в 22:10 около дома №8 по улице Черкасская.

Управлявший автомобилем такси «Фольксваген Поло» 45-летний мужчина совершил наезд на 17-летнего челябинца, который в результате ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Челябинск, Виктор Елисеев

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