В Челябинской области на рабочем месте найдена мертвой полицейская

Полиция начала проверку по факту гибели замначальника отдела ОМВД Еткуля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, тело заместителя начальника отдела дознания полиции Еткуля обнаружили на рабочем месте вчера, 14 апреля. Женщина была на дежурстве.

35-летняя полицейская служила в звании майора. Как пишет U24, осенью прошлого года ее наградили медалью МВД России «За отличие в службе». В полиции информацию подтверждают.

«По факту обнаружения тела сотрудника подразделения отдела дознания в настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. На место происшествия прибыли руководители регионального управления МВД», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что у погибшей осталось двое детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.04.18

В Челябинске такси насмерть сбило подростка. / В ТРЦ Миасса обвалился потолок, есть пострадавшие. / Талые воды взяли в плен детский сад на Южном Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»