Ученые: загрязнение воздуха увеличивает риск пневмонии и гриппа

Американские ученые заявили о связи повышения уровня загрязнения воздуха и риска развития инфекций дыхательных путей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, даже недолгое повышение концентрации загрязняющих мелкодисперсных частиц в воздухе значительно увеличивает вероятность развития инфекции дыхательных путей: пневмонии, бронхита, гриппа, коклюша.

К такому выводу пришли американские ученые, сопоставив данные о погодных условиях и загрязнении атмосферы в Уосатч-Фронт (штат Юта) с 1999 по 2016 год, а также статистику обращений в местные больницы. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

В течение исследуемого периода острые инфекции дыхательных путей обнаружили у 146 тысяч 397 пациентов, при этом большинство из них – дети до двух лет.

При этом исследователи отметили четкую последовательность. «Выяснилось, что за резким подъемом уровня загрязнения стабильно следовала вспышка инфекций дыхательных путей, – излагает результаты исследования журнал Naked Science. – Она начиналась в первую неделю после пика загрязнения и достигала максимума через три недели. Исследователи подсчитали, что с увеличением концентрации PM2.5 (мелкодисперсных твердых частиц диаметром до 2,5 микрометра) на 10 микрограмм на кубический метр риск развития болезней возрастает на 15-32% в зависимости от возраста».

Исследователи не исключают, что причиной такой связи является то, что в периоды загрязнения люди предпочитают большую часть времени находится в помещении, где болезни распространяются быстрее, нежели на улице. Но также вероятно, что именно воздействие мелкодисперсных частиц делает дыхательные пути восприимчивее к инфекциям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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