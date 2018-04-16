В Челябинске хулиган устроил погром на дворовой стоянке

В Тракторозаводском районе Челябинска неадекватный мужчина разгромил десяток автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня ночью напротив дома №13-«б». О ЧП горожане рассказывают в соцсетях.

«Оторваны зеркала, помяты двери, у кого-то разбиты фары, также у «Яндекс-такси» оторвали дверь и замяли заднее крыло», – написал один из челябинцев. Всего было повреждено более 10 авто, из которых 8-9 – иномарки.

«Вызывали полицию 3 раза! Так никто и не приехал, – рассказал автор сообщения. Лично поймали и привели в полицию! Это в каком нужно быть в неадекватном состоянии, чтоб себя так вести, страшно, что эти люди находятся рядом!» – возмутились горожане.

По данным пресс-службы УМВД по Челябинску, в настоящее время проходит доследственная проверка по данному инциденту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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