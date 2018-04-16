На Южном Урале начали гореть леса

в Челябинской области начались лесные пожары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, за минувшие сутки в региона ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 46,6 гектара.

По одному возгоранию произошло в Каслинском (1,6 гектара) и Саткинском (0,8 гектара) лесничествах и четыре – в Шершневском (44,2 гектара). На тушении были задействованы 78 человек и 22 единицы техники.

Напомним, пожароопасный сезон на Южном Урале действует с 15 апреля, согласно распоряжению правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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