Челябинские погосты не обработали от клещей

Челябинские кладбища кишат клещами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии Родительского дня чиновники не успели провести акарицидную обработку мест массового захоронения челябинцев.

На прошедшем сегодня аппаратном совещании в мэрии заявили, что мероприятия не проведены из-за позднего схода снега.

Напомним, проблемы с противоклещевой обработкой, считающейся наиболее эффективным средством профилактики укусов паразитов, в областном центре возникают ежегодно.

Как правило, подрядчики, выигравшие тендеры, с этой работой не справляются, халтурят, в итоге на территориях с массовым пребыванием детей обработку акарицидами за сезон приходится проводить несколько раз.

Городские власти посоветовали челябинцам, решившим поехать на кладбища, выбрать одежду, плотно прилегающую к телу и препятствующую проникновению клещей. Также необходимо воспользоваться репеллентами, осматривать себя и спутников каждые 20 минут. Возвратившиясь домой, надо сразу снять одежду и тщательно встряхнуть, чтобы паразиты не остались на ней.

Напомним, в Радоницу, в этом году выпавшую на 17 апреля, на крупные погосты пустят дополнительные автобусы.

Челябинск, Юлия Димова

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