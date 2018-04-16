В Чебаркуле главбух управления образования присвоила почти 100 тысяч рублей

Главбух чебаркульского управления образования предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела централизованной бухгалтерии управления образования администрации города, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием своего служебного положения, а также служебном подлоге.

По версии следствия, женщина в течение двух лет (с января 2016 по февраль 2018 года) подделывала справки НДФЛ, занижая себе зарплату, что позволяло ей претендовать на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В итоге она получила свыше 90 тысяч рублей в виде ежемесячных субсидий, предоставляемых управлением социальной защиты населения Чебаркуля.

Материальный ущерб, нанесенный муниципалитету, чиновница возместила в полном объеме в ходе предварительного расследования. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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